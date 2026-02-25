România are cea mai mare inflație din UE de 11 luni

România rămâne ţara cu cea mai mare rată a inflaţiei din blocul comunitar, cu un avans de 8,5% al preţurilor în aceeaşi perioadă, arată raportul publicat miercuri de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene.

Țările membre UE cu cele mai scăzute rate ale inflației au fost Franța (0,4%), Danemarca (0,6%), Finlanda și Italia (1%). La polul opus, cele mai ridicate rate au fost în România (8,5%), Slovacia (4,3%) și Estonia (3,8%).

În 23 de state membre, inflația anuală a scăzut față de luna precedentă, inclusiv în România (de la 8,6% la 8,5%). Într-un stat membru, rata a rămas stabilă, iar în trei ţări a crescut.

Diferența dintre inflația României și a doua țară clasată este de peste 4 puncte procentuale. Foto: Eurostat

Inflația din zona euro a scăzut semnificativ

Zona euro, care include 20 de state membre, a înregistrat o scădere a inflației până la 1,7%, de la 2% în decembrie 2025. Această valoare este mult sub ţinta BCE pe termen mediu, de 2%.

Raportul Eurostat indică faptul că principalele contribuții la inflația din zona euro au fost serviciile (1,45 puncte procentuale) şi alimentele, alcoolul şi ţigările (0,51 puncte procentuale). În schimb, prețurile energiei au scăzut cu 0,39 puncte procentuale.

Inflația de bază în zona euro, care exclude prețurile volatile ale energiei și alimentelor, a coborât la 2,2% în ianuarie, față de 2,3% în decembrie. Acest indicator este esențial pentru Banca Centrală Europeană în stabilirea politicilor monetare.

În România, Institutul Național de Statistică (INS) a raportat o rată anuală a inflației de 9,62% în ianuarie 2026, în scădere ușoară față de 9,69% în decembrie 2025. Pe categorii, serviciile s-au scumpit cu 11,59%, mărfurile nealimentare cu 9,99%, iar cele alimentare cu 7,86%.

Potrivit INS, „indicele preţurilor de consum în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna decembrie 2025 a fost 100,86%. Rata anuală a inflaţiei în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna ianuarie 2025 a fost 9,6%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (februarie 2025 – ianuarie 2026) faţă de precedentele 12 luni (februarie 2024 – ianuarie 2025) a fost 7,7%”.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a prezentat pe 18 februarie prognoza revizuită a inflației pentru finalul anului 2026, estimând o creștere la 3,9%, față de 3,7% anterior. Pentru sfârșitul anului 2027, BNR anticipează o scădere a inflației la 2,7%.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE