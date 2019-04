„(n.r. A fost) o atracție de ambele părți, puternică și bine sincronizată. Cred că am fost și norocoși – eram amândoi liberi în acel moment, nu am rănit pe nimeni, nu ne-a încurcat nimeni. Nu există discuții despre căsătorie, nu văd de ce aș mai face asta. Fiul meu și Felix se înțeleg grozav, fac sporturi împreu­nă, dar Ayan are și un tată mi­nunat, pe care nu-l poate înlo­cui nimeni”, a susținut Mihaela Rădulescu, potrivit VIVA!

Andreea Marin a fost ironică la adresa Mihaelei Rădulescu, cea considerată de mulți drept rivala sa. În ediția de sâmbătă, 30 martie 2019, a emisiunii iUmor, de la Antena 1, Andreea Marin a fost protagonista unui număr de roast.

„Am doi câini, două pisici pufoase, păsărele multicolore şi o veveriţă. Nu am chiar o fermă, încă nu am ajuns chiar atât de departe, e doar un vis în acest moment. Nu oriciune poate să-l atingă cu mâna. Dar să mă retrag undeva unde să am ferma mea, când nu-mi mai rămâne nimic altceva de făcut, mă gândesc că este o variantă foarte bună”, a spus Andreea Marin, făcând referire la apariţia Mihaelei Rădulescu în emisiunea Ferma. „Să nu mă căutaţi, n-o să-mi iau niciun telefon la mine pentru că numai necazuri îţi aduce tehnologia asta, mai ales când eşti ascultat”, a mai spus fosta zână a surprizelor.

