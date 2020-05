De Denisa Macovei,

De când s-au relaxat restricțiile, Mihai Bendeac a început să iasă în parc alături de cățelul lui, Happy, unde inevitabil s-a intersectat cu diverși cetățeni. După câteva plimbări și-a dat seama că lumea se uită la el ca la un ciumat și nu poate să-și explice acest lucru.

“Oamenii cu care mă intersectez în ultimele zile se împart în trei categorii. Prima categorie de oameni cu care mă salut, a doua categorie de oameni care nu au înțeles că am avut COVID acum două luni, acum am și anticorpi, sunt și imun, și mi-am făcut și testul, adică sunt și negativ, adică sunt în cea mai bună poziție, și se uită la mine cum se uită babele la mort, genul ăla de curiozitate morbidă. Mai sunt și alții care se uită cu spaimă. Sunt cea mai sigură persoană pe care o cunoașteți. Cum am ajuns în această poziție?”, a spus Bendeac pe Instagram.