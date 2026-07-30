Mesajul dedidat tatălui său este însoțit de o serie de imagini rare din copilăria și adolescența actorului.

Mihai Bendeac: „Singura mea ancoră emoțională”

Mihai Bendeac a mărturisit că tatăl său rămâne sprijinul său în momentele esențiale din carieră, dar și din viața personală.

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„Îți mulțumesc, tată. Îți mulțumesc că ai dus copilul ăsta în palme. An după an, zi după zi, clipă după clipă. Mulțumesc, tată, pentru faptul că am în voi mereu ancora emoțională. Singura. Mulțumesc, tată, că ai așa emoții când lansez un film nou sau când am o premieră sau când are Andrei meci. Mulțumesc. Ai făcut pentru copiii tăi lucruri pe care eu nu aș fi fost, probabil, în stare să le fac dacă aș fi avut copii la rândul meu. La mulți ani, tată! Să ne trăiești și să te bucuri de iubirea noastră”, a scris Mihai Bendeac.

Dănuț Bendeac, o prezență discretă în viața publică

Dănuț Bendeac a preferat întotdeauna să rămână departe de lumina reflectoarelor și de expunerea mediatică de care se bucură fiul său. Fotografiile publicate de Mihai Bendeac arată legătura strânsă pe care actorul o păstrează cu părinții săi, un sprijin care a rămas neschimbat din primii ani ai copilăriei și până în prezent.

Emilia și Dănuț Bendeac se ocupă împreună de afacerile familiei, administrând un cabinet stomatologic din București și două apartamente pe care le închiriază.

„Din bani, de-a lungul timpului, maică-mea are un cabinet stomatologic, care, atenție, să nu te gândești că este o clinică. Este într-un apartament de două camere, de trei, pardon. Și avem două apartamente în chirie. Este un medic acolo, Anca Pintea, care are și cabinetul ei, dar lucrează și pentru cabinetul mamei mele și este medicul meu de ani și ani. Pe Bulevardul Chișinău este cabinetul, și mama, săraca, a albit de cât timp există cabinetul respectiv pentru că ea întotdeauna a trăit cu această chestie în minte: ‘Doamne, dacă se întâmplă vreodată ceva aici, toată lumea o să știe că sunt mama lui Mihai. Cât a muncit copilul ăsta toată viața să îi stric eu imaginea. Maică-mea sună pacienții seara, înainte să se culce. E foarte, foarte tare”, mărturisea Mihai Bendeac acum aproape un an, în podcast-ul lui Cătălin Măruță.

Sursa foto: Mihai Bendeac – Instagram