Recunoștință pentru pompierii români aflați în Franța

„Mulțumiri pompierilor români – detașați în Franța prin intermediul Mecanismului de Protecție Civilă #UE – pentru munca lor neobosită de protejare a vieților, comunităților și naturii de incendiile de vegetație.

În fiecare an, UE a plasat strategic echipe de stingere a incendiilor din întreaga Europă în zonele cu risc ridicat în lunile de vară, când riscul de incendii de vegetație este cel mai ridicat.

Aceasta înseamnă că echipele sunt deja pe teren înainte chiar de izbucnirea unui incendiu-gata să consolideze serviciile de intervenție naționale încă din prima zi”, se arată în postarea publicată de Protecția Civilă Europeană și Ajutorul Umanitar al Uniunii Europene, pe Facebook.

CNSU a prelungit misiunea de stingere a incendiilor de pădure

România și-a reafirmat solidaritatea europeană și continuă lupta împotriva dezastrelor naturale care afectează continentul. Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a aprobat prelungirea cu încă două săptămâni a misiunii de sprijin acordate Franței, țară grav afectată de incendiile masive de vegetație care au afectat mai multe țări din vestul Europei.

Decizia a fost luată în urma solicitării oficiale transmise de autoritățile de la Paris prin intermediul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

În Franța, bilanțul de la începutul anului este tulburător: aproximativ 115.000 de hectare au fost mistuite de flăcări pe tot teritoriul țării, o cifră mult superioară oricărei statistici din trecut, după cum a declarat ministrul de Interne, Laurent Nunez.

Emmanuel Macron: „Mulțumesc, România!”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a mulțumit României pentru ajutorul acordat în lupta cu incendiile devastatoare de pădure.

„Mulțumesc, România”, a precizat Emmanuel Macron, în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe platforma X.

Șeful statului a postat și o fotografie cu pompieri români aflați în misiune pe teritoriul francez.

În ultimii ani, salvatorii români au fost apreciați la nivel internațional pentru viteza de reacție și modul eficient de intervenție în misiunile din Grecia, Franța sau alte state lovite de temperaturi extreme și secetă.


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