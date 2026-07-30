După ce luni i-a avut ca invitați în studioul Știrilor Kanal D, Cristina Dorobanțu le-a întors vizita matinalilor. În dialogul cu aceștia, vedeta a povestit despre visul său din copilărie, care a și devenit realitate, și anume acela de a prezenta știrile la televizor.

Cristina Dorobanțu și-a dorit de mică să devină prezentatoare TV

Când era mică, ea improviza studiouri de televiziune din cutii de carton și se imagina prezentând buletine de știri. „Decupam cutiile, îmi imaginam că sunt televizoare și prezentam știrile de acolo”, își amintește cu zâmbetul pe buze Cristina Dorobanțu. Iar după mulți ani, visul ei a prins contur!

A fost un drum pe care Cristina Dorobanțu l-a parcurs cu ambiție și multă muncă. Nu au lipsit însă provocările: vedeta a povestit o pățanie memorabilă de la începutul carierei sale în jurnalismul de televiziune. Cu doar 20 de secunde înainte de a intra în direct în primul jurnal de știri, și-a prins tocul de la pantof și a căzut zdravăn. Cu mult profesionalism, ea a depășit acest moment și s-a prezentat impecabil în fața telespectatorilor.

„M-am lovit, mi-au sărit lavalierele și auzeam în cască «10, 9, 8… Mai intrăm sau nu?». Și am zis «Da»! Am spus, «Bună dimineața, doamnelor și domnilor!», pe atunci prezentam știrile matinale. Până la finalul jurnalului, care dura o oră, am avut genunchii, coatele, mâinile, totul umflat! A fost destul de amuzanto-dramatic”, a povestit Cristina Dorobanțu.

Cristina Dorobanțu, prezentatoarea știrilor de la Kanal DIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 15

Întrebată de Ramona Dumitrescu dacă după atâția ani de prezentat știri mai are emoții înainte de a intra în direct sau vreun gând că s-ar putea încurca, vedeta Kanal D a mărturisit că încă mai trăiește astfel de momente, însă le consideră constructive.

„Atunci când nu ai emoții se spune că nu dai randament în ceea ce faci. Am o echipă extraordinară, care mă ajută zi de zi. Sunt norocoasă din punctul acesta de vedere. Colegilor nu li se pare nefiresc nimic din ceea ce fac, este extraordinar pentru mine, în sensul că repet, vorbesc, cer ca prompterul să fie dat înainte… Nu înseamnă că nu fac lucrurile așa cum trebuie, înseamnă doar că vreau să iasă totul perfect. Sunt perfecționistă și da, am emoții în continuare”, a mărturisit vedeta.

Ce muzică ascultă vedeta de la Kanal D

Prezentatoarea Știrilor Kanal D de la ora 12.00 a povestit cum atmosfera din redacție este una relaxantă și plăcută, unde buna dispoziție este la ordinea zile, ceea ce ajută pe toată lumea să se simtă bine și să-și facă treburile cu bucurie.

„Echipa mea vine la munca de drag. Și îmi doresc să se întâmple acest lucru tot timpul! Ar fi foarte trist să fim serioși, să nu ne bucure nimic… Sunt foarte multe momente în care închei o glumă cu unul dintre colegii noștri cu doar trei secunde înainte să prezint o știre”, a mai dezvăluit Cristina Dorobațu.

În cadrul matinalului, Cristina Dorobanțu le-a permis Ramonei Dumitrescu și lui Andrei Tudorache să-i vadă playlistul personal din telefon. Piesa la care s-a deschis lista ei de melodii este „Un amor”, interpretată de Dany Krastan Sanchez.

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