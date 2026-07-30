Percheziție acasă la Florin Mitroi, președintele Consiliului Județean Constanța

Reprezentanții Consiliului Județean Constanța au reacționat public la scurt timp după descinderi, confirmând că perchezițiile l-au vizat în mod direct pe liderul instituției administrative, însă au subliniat că verificările nu privesc activitatea sa publică.

„Confirmăm faptul că domnul președinte a fost vizat de una dintre perchezițiile organizate astăzi. Acestea nu au avut legătură cu calitatea dânsului de președinte al Consiliului Județean sau cu activitatea administrativă, ci cu activitatea societății în care este acționar. De altfel, percheziția de acasă a fost făcută tocmai pentru că locuința este sediu al societății. În urma percheziției nu au fost ridicate sume de bani sau documente semnificative”, au transmis reprezentanții CJ Constanța, adăugând că sediul instituției administrative nu a fost verificat de anchetatori.

Anchetatorii au precizat că intervenția de joi are legătură atât cu dosarul de corupție deschis inițial pe numele procurorilor, cât și cu o nouă cauză penală instrumentată de Secția de urmărire penală.

Proiecte eoliene și intervenții la nivel înalt în dosarul procurorilor Ștefan și Niță

Conform documentelor din dosar, numele lui Florin Mitroi este menționat în contextul unor discuții interceptate de anchetatori. Într-o conversație purtată între Dumitru Daniel Learciu și procurorul Gigi Valentin Ștefan, primul îi relata magistratului despre o întâlnire cu o persoană din conducerea Electrica Distribuție, recomandată de Mitroi. Discuția viza identificarea unor suprafețe de teren optim racordabile la rețeaua electrică, cel mai probabil pentru dezvoltarea unui proiect cu energie eoliană.

În martie 2026, Learciu i-ar fi cerut din nou procurorului Ștefan să intervină pe lângă Florin Mitroi pentru ca acesta să pânzească o legătură cu președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea. Scopul era facilitarea aceluiași proiect eolian, pentru care se discutase anterior și cu președintele ANRE, George Niculescu. Procurorul l-ar fi îndrumat pe interlocutor să ia legătura și cu alți primari din zonă pentru susținerea demersului.

Acuzații grave de corupție și trafic de influență

Valul de descinderi de azi vine în prelungirea acțiunilor din perioada 13–15 mai 2026, când procurorii au deschis urmărirea penală împotriva procurorilor Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Potrivit Parchetului General, Gigi Valentin Ștefan este acuzat de trafic de influență și instigare la abuz în serviciu. În luna aprilie 2026, acesta ar fi primit direct, chiar în biroul său din sediul Parchetului, suma de aproximativ 60.000 de euro pentru a interveni pe lângă un alt procuror în vederea obținerii unei soluții favorabile într-un dosar penal. Ulterior, magistratul ar fi promis că își va folosi influența și asupra unor judecători în cauze civile.

Anchetatorii susțin că, în perioada decembrie 2025 – mai 2026, Gigi Valentin Ștefan ar fi primit în total peste 110.000 de euro, alături de alte foloase necuvenite. În schimbul banilor, el ar fi promis urgentarea unor dosare, sprijinirea redobândirii permiselor de conducere suspendate, obținerea de avize sau sprijinirea unor proiecte economice private prin intermediul rețelei sale de contacte din instituțiile publice.

În ceea ce-l privește pe cel de-al doilea procuror cercetat, Teodor Niță, anchetatorii arată că acesta ar fi încercat să exercite presiuni asupra unui ofițer din cadrul ISU Constanța pentru a evita suspendarea activității comerciale a unei firme administrate de o persoană din anturajul său.