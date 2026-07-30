Ce vase de gătit îți trebuie dacă te muți singur

Cum știi ce ustensile trebuie să ai în bucătărie

Atunci când te muți într-o locuință nouă în care trebuie să te gospodărești singur, apar și o mulțime de cumpărături aparent mărunte. În bucătărie, lista poate deveni foarte repede interminabilă, de la seturi de oale, tigăi pentru fiecare preparat, cuțite de toate formele, aparate electrice și ustensile despre care nu știi încă dacă îți vor folosi vreodată.

În realitate, nu ai nevoie de o bucătărie complet echipată din prima zi și nici de seturi cu zece sau douăsprezece piese.

Pentru început, este mai util să alegi câteva vase bune, de dimensiuni potrivite, care pot îndeplini mai multe funcții. O cratiță medie, de exemplu, poate fi folosită pentru supe, sosuri, paste, orez sau legume, în timp ce o tigaie suficient de încăpătoare poate servi atât la pregătirea micului dejun, cât și la gătirea unei cine. Restul obiectelor pot fi cumpărate treptat, după ce observi ce gătești cu adevărat și ce îți lipsește.

Înainte de cumpărături, verifică plita și spațiul disponibil

Primul lucru de care trebuie să ții cont este tipul plitei. Dacă ai o plită cu inducție, vasele trebuie să aibă o bază compatibilă cu aceasta. Fonta și multe vase din inox funcționează pe inducție, dar nu orice vas este potrivit, dacă nu are o bază specială. Acest lucru se poate vedea, de regulă, pe ambalaj sau pe fundul vasului.

Contează și dimensiunea bucătăriei. Într-o garsonieră sau într-un apartament cu puține spații de depozitare, un set voluminos de oale poate ocupa inutil un dulap întreg.

Capacele, mai ales, sunt greu de organizat. De aceea, este mai practic să alegi vase care pot fi așezate unul în altul și, pe cât posibil, două piese care folosesc capace de aceeași dimensiune.

Gândește-te și la felul în care vei mânca. Chiar dacă locuiești singur, nu înseamnă neapărat că trebuie să cumperi numai vase foarte mici. Dacă gătești pentru două sau trei zile, congelezi porții sau primești uneori musafiri, vei avea nevoie și de o oală mai încăpătoare.

Vasele foarte mici economisesc spațiu, dar pot deveni frustrante atunci când vrei să fierbi paste, să pregătești o supă sau să gătești mai multe porții.

Ce vase de gătit îți trebuie dacă te muți singur

Nevoia pentru anumite recipiente și ustensile este diferită de la persoană, însă despre unele dintre ele se poate spune că sunt esențiale.

Ce vase de gătit îți trebuie dacă te muți singur ( Foto Shutterstock)

O cratiță medie

Una dintre cele mai utile achiziții este o cratiță de aproximativ 2-3 litri, prevăzută cu capac. În ea poți fierbe orez, cartofi, ouă, paste pentru o porție sau două, poți pregăti mămăligă, terci de ovăz, sosuri, budinci și supe în cantități mici. Este vasul pe care probabil îl vei folosi cel mai des.

Pentru o întrebuințare variată, o cratiță din inox cu fund gros este o alegere practică. Rezistă bine în timp, nu se zgârie la fel de ușor ca un vas cu strat antiaderent și poate fi folosit pentru preparate acide, precum sosurile cu roșii.

O oală mai mare

O oală de aproximativ 5-6 litri este suficientă pentru majoritatea nevoilor unei persoane care locuiește singură. Poate fi folosită pentru supe, ciorbe, tocănițe, paste, cartofi fierți sau pentru pregătirea mai multor porții care vor fi păstrate pentru zilele următoare.

Nu este necesară o oală foarte mare, de opt sau zece litri, decât dacă gătești frecvent pentru musafiri, pui conserve pentru iarnă ori pregătești cantități considerabile de mâncare. Pentru utilizarea obișnuită, o asemenea oală este grea, ocupă mult loc și consumă mai multă apă și energie atunci când fierbi cantități mici.

Dacă bugetul este limitat, poți începe numai cu o cratiță de aproximativ trei litri și poți cumpăra oala mare mai târziu. Dar, dacă obișnuiești să gătești duminica pentru mai multe zile, oala încăpătoare devine una dintre piesele de bază.

O tigaie bună

Pentru început, este suficientă o tigaie cu diametrul de aproximativ 24-28 de centimetri. În ea poți pregăti ouă, clătite, carne, pește, legume sotate, chiftele, sosuri pentru paste sau chiar o masă completă, de exemplu orez cu legume și pui.

O tigaie antiaderentă este comodă pentru cineva care abia începe să gătească și pentru preparatele cum sunt omleta, ouăle ochi, clătitele sau peștele.

O tigaie din inox este mai rezistentă și poate rumeni foarte bine carnea și legumele, dar are nevoie de puțină experiență pentru ca alimentele să nu se lipească.

Dacă gătești frecvent sosuri, tocănițe sau preparate cu multe legume, poate fi mai utilă o tigaie adâncă, prevăzută cu capac, decât una foarte joasă. O asemenea tigaie poate prelua parțial și rolul unei cratițe.

Vasele pentru cuptor

Dacă locuința are cuptor și intenționezi să îl folosești, ai nevoie de cel puțin o tavă și un vas termorezistent. Înainte de a le cumpăra, măsoară interiorul cuptorului, mai ales dacă este un model compact. Nu orice tavă încape într-un cuptor de dimensiuni mici.

O tavă metalică simplă este potrivită pentru legume coapte, cartofi, carne, pește, biscuiți sau produse congelate.

Un vas termorezistent, din sticlă ori ceramică, poate fi folosit pentru lasagna, musaca, gratinuri, budinci și fripturi. Ideal ar fi să alegi o formă dreptunghiulară de dimensiune medie, nu un vas foarte mare, deoarece este mai potrivit pentru două-patru porții.

Dacă ai un airfryer în locul cuptorului, nu este nevoie să cumperi imediat multe accesorii speciale.

Un cuțit bun este mai util decât un set întreg

Seturile mari de cuțite pot părea avantajoase, dar multe dintre piesele incluse sunt folosite foarte rar. Pentru început, este suficient chiar și un cuțit de bucătar cu lama de aproximativ 15-18 de centimetri. Cu el poți toca legume, porționa carne, mărunți verdețuri și tăia majoritatea alimentelor.

Alături de acesta, este util un cuțit mic pentru curățat fructe și legume. Dacă mănânci frecvent pâine cu coajă tare, poți adăuga un cuțit zimțat pentru pâine. Aceste două sau trei cuțite acoperă aproape toate operațiunile obișnuite.

Tocătoarele

Ai nevoie de cel puțin un tocător stabil, suficient de mare încât ingredientele să nu cadă permanent de pe el. Materialul este mai puțin important, poate fi din plastic sau din bambus.

Ideal este să ai două tocătoare, unul pentru legume, fructe, pâine și alimente gata de consum, iar celălalt pentru carne, pește și pasăre crude. Separarea lor reduce riscul de contaminare, arată site-ul eathright.com.

Ustensilele folosite efectiv la gătit

Nu ai nevoie de un suport plin cu zece linguri aproape identice. O lingură de lemn sau de silicon este suficientă pentru amestecarea sosurilor, supelor și tocănițelor. Siliconul rezistent la temperaturi ridicate are avantajul că nu zgârie vasele antiaderente și este ușor de curățat.

Mai ai nevoie de o spatulă lată pentru întors ouă, clătite, chiftele sau bucăți de pește. Dacă folosești o tigaie antiaderentă, alege una din silicon, lemn ori material plastic termorezistent, nu una metalică.

Un clește de bucătărie este surprinzător de util. Poți întoarce cu el carnea și legumele, scoate pastele din apă, amesteca salate sau muta alimente fierbinți fără să le înțepi. O lingură pentru supă devine necesară dacă pregătești ciorbe, supe ori tocănițe cu mult sos.

Telul este folositor pentru ouă, sosuri, aluaturi și creme, însă pentru cineva care gătește foarte rar poate fi cumpărat și mai târziu. La fel se întâmplă cu presa pentru usturoi: este comodă, dar un cuțit bun poate face aceeași treabă.

Ustensilele pentru pregătirea ingredientelor

Un curățător de legume ocupă foarte puțin spațiu și simplifică mult curățarea cartofilor, morcovilor, merelor sau dovleceilor.

O răzătoare cu mai multe fețe este utilă pentru brânză, morcovi, coajă de citrice și diverse legume. Dacă ai o bucătărie mică, poți alege o răzătoare plată, mai ușor de depozitat.

Ai nevoie și de o strecurătoare. Una poate fi folosit pentru paste, legume, fructe și conserve. O sită fină este mai potrivită pentru orez, quinoa, ceai, sosuri sau cernerea făinii, dar nu trebuie neapărat cumpărată în prima zi.

Foarfeca de bucătărie este utilă pentru desfacerea ambalajelor, tăierea verdețurilor, porționarea lipiilor și alte operațiuni mici. Este bine să fie păstrată separat de foarfecele folosite pentru hârtie sau activități casnice.

Nu uita de desfăcătorul de conserve și de tirbușon, dacă folosești produse care necesită aceste instrumente. Sunt obiecte mici, dar absența lor se observă exact în momentul cel mai nepotrivit.

Boluri, recipiente și instrumente de măsurare

Două sau trei boluri de dimensiuni diferite sunt suficiente pentru început. Pot fi folosite pentru salate, aluaturi, amestecarea ingredientelor, marinare sau servire. Bolurile care intră unul în altul economisesc mult spațiu.

Un recipient gradat este util pentru lichide, iar un set mic de linguri de măsurare ajută atunci când urmezi rețete.

Cântarul de bucătărie este mai precis decât cănile și lingurile, mai ales pentru făină, orez, paste și rețete de patiserie. Nu este obligatoriu pentru orice persoană, dar devine o achiziție foarte practică dacă gătești regulat.

Recipientele cu capac sunt aproape indispensabile când locuiești singur. Multe rețete sunt pentru mai mult decât o porție, iar mâncarea rămasă trebuie păstrată corespunzător.

Alege câteva caserole de dimensiuni diferite, care se pot stivui și ale căror capace se închid bine. Verifică dacă pot fi introduse în congelator, cuptorul cu microunde sau mașina de spălat vase, în funcție de modul în care intenționezi să le folosești. Nu toate recipientele suportă aceleași temperaturi.

Obiectele mici

Ai nevoie de mănuși sau măcar de două suporturi termoizolante pentru a manevra tăvile, capacele și mânerele fierbinți.

Un suport pentru vase fierbinți protejează masa și blatul.

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Ce nu trebuie să cumperi imediat când te muți în casă nouă

Aparatele și ustensilele specializate pot aștepta. Robotul de bucătărie, mixerul, blenderul, aparatul pentru sandvișuri, presa pentru citrice, mașina de pâine, fierbătorul de orez și multicookerul pot fi excelente pentru anumite persoane, dar inutile pentru altele. Merită cumpărate numai dacă știi că le vei folosi constant.

Același principiu se aplică formelor speciale pentru prăjituri, tigăilor pentru clătite, dispozitivelor pentru feliat avocado, tăietoarelor de ouă și altor obiecte cu o singură funcție.

Într-o bucătărie mică, fiecare piesă ar trebui să își justifice locul, chiar dacă atunci când mergi la cumpărături ți se pare că vei avea nevoie de toate.

Nici vesela nu trebuie cumpărată în cantități foarte mari. Patru farfurii întinse, patru farfurii adânci sau boluri, câteva pahare, căni și două-patru seturi de tacâmuri sunt suficiente la început. Este util să ai mai mult de o singură bucată din fiecare, chiar dacă locuiești singur, pentru că poți primi un musafir și nu vei fi obligat să speli imediat fiecare obiect.

Sursă foto – Shutterstock.com

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