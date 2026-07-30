Popularitatea Norvegiei pe internet a explodat

Călătorii din Polonia au început să caute tot mai des zboruri spre Norvegia, iar utilizatorii de internet consultă masiv informații despre această destinație. Potrivit Google Trends, căutările pentru cuvântul-cheie „Norwegia” au crescut cu 200% în comparație cu aceeași perioadă a anului 2025.

De asemenea, o analiză realizată de Kiwi.com arată că între 1 și 20 iulie 2026, numărul mediu zilnic al căutărilor pentru zboruri în Norvegia a fost cu 32,3% mai mare.

Fenomenul nu se limitează doar la Polonia. Termenul „Norway” a înregistrat o creștere de 300% în căutările globale pe Google în 2026. Platforma Airbnb a consemnat, la rândul său, o creștere de 15% a căutărilor pentru cazare în Norvegia între 11 iunie și 12 iulie 2026, în comparație cu aceeași perioadă din anul precedent.

Erling Haaland – magnet pentru milioane de fani online

Unul dintre factorii principali care au impulsionat imaginea Norvegiei este echipa națională de fotbal și, în special, vedeta sa, Erling Haaland. Conform Institutului de Monitorizare a Presei, Haaland a înregistrat cea mai mare creștere de urmăritori pe Instagram dintre toți jucătorii participanți la Cupa Mondială – o creștere de 31,9 milioane de utilizatori.

Astăzi, Haaland ocupă locul al patrulea în clasamentul celor mai populari fotbaliști activi pe rețelele sociale, fiind devansat doar de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi și Kylian Mbappé. În timpul turneului, el s-a clasat pe locul trei în ceea ce privește numărul de interacțiuni generate pe Instagram.

Specialiștii subliniază că succesul său online se datorează în mare parte stilului său autentic de comunicare.

„O creștere de aproape 32 de milioane de urmăritori într-un timp atât de scurt se datorează, în principal, simțului umorului lui Haaland și autenticității sale. Utilizatorii de internet apreciază viralele organice, accesul la culisele evenimentelor și persoanele care au o atitudine relaxată față de propria imagine”, explică Tomasz Lubieniecki, directorul Departamentului de Rapoarte Media al Institutului de Monitorizare a Presei.

Fanii norvegieni cuceresc internetul

Un alt element care a atras atenția utilizatorilor de internet a fost comportamentul fanilor norvegieni. Gestul distinctiv de „vâslit colectiv”, realizat de mii de suporteri în tribune, a devenit rapid unul dintre simbolurile Cupei Mondiale.

Videoclipurile în care mulțimi de oameni imitau mișcările vâslașilor au devenit virale pe rețelele sociale. Chiar și jucătorii echipei naționale norvegiene s-au alăturat acestui trend, care a depășit stadioanele și a ajuns pe străzi și în mijloacele de transport public.

Imaginea echipei norvegiene a fost consolidată și de identitatea vizuală consistentă. Numerele de pe tricouri, stilizate sub forma runelor nordice, culoarea dominantă roșie și simbolurile vikinge au creat un mesaj distinctiv care a rezonat atât cu echipa, cât și cu personalitatea lui Haaland.

Turismul, influențat de sport

Succesul Norvegiei la Cupa Mondială nu a rămas doar în sfera digitală. Wikipedia a înregistrat o creștere semnificativă a interesului pentru articolele despre Norvegia, cu un vârf de trafic pe 11 iulie 2026, ziua meciului de sferturi de finală împotriva Angliei.

Analizele arată că acest val de interes online s-a transformat în decizii concrete de consum.

„Observăm o legătură clară între evenimentul sportiv și deciziile de cumpărare și călătorie ale consumatorilor. Este important că vârfurile de căutări în motoarele de căutare și pe Wikipedia s-au reflectat în datele de afaceri ale Airbnb și în analizele pieței turistice poloneze. Acest lucru demonstrează cum viralitatea online poate crea o expunere cu valoare reală pentru imaginea și economia unei întregi țări”, subliniază Tomasz Lubieniecki.

Cazul Norvegiei arată cum marile evenimente sportive moderne pot deveni mai mult decât simple competiții pe teren. Emoțiile fanilor, rețelele sociale și eroii autentici pot fi folosiți cu succes pentru a construi un brand național, pentru a spori recunoașterea unei țări și pentru a atrage turiști din întreaga lume.

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