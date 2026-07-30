Fermierii au vrut să intre în ANSVSA pentru a vorbi cu președintele instituției

Protestul se desfășoară în fața sediului ANSVSA, unde au loc violențe. Fermierii au vrut să intre în ANSVSA pentru a vorbi cu președintele instituției, însă jandarmii i-au oprit. Fermierii au forțat gardurile, iar jandarmii au intervenit inclusiv cu gaze lacrimogene ca să-i oprească.

„În jurul orei 09:45, participanții au forțat dispozitivul de jandarmi și de panouri metalice instalate pentru protecția tuturor participanților și au aruncat cu obiecte contondente asupra forțelor de ordine.

În acest context, pentru păstrarea climatului de siguranță al adunării publice, jandarmii, prin elementele de dialog, au făcut apeluri la calm și au recomandat participanților să respecte măsurile preventive adoptate. Unii dintre participanți au refuzat să respecte recomandările forțelor de ordine și au exercitat presiuni asupra dispozitivului de jandarmi, motiv pentru care a fost folosit pulverizatorul individual cu substanță iritant-lacrimogenă.

Recomandăm tuturor participanților să coopereze cu forțele de ordine, să respecte recomandările acestora și să se delimiteze de conflicte de orice natură”, a transmis Jandarmeria.

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Până la data de 31 decembrie 2026, Comisia Europeană a interzis complet exportul de oi și capre

Protestul are loc în contextul în care sectorul zootehnic a fost grav lovit de pesta micilor rumegătoare și de variola ovină.

Până la data de 31 decembrie 2026, Comisia Europeană a interzis complet exportul de oi și capre. Această măsură vine în urma unui focar care s-a descoperit în județul Mureș și a extinderii cazurilor de boală.

Acest blocaj oprește livrările în momentul în care comercializările au fost reluate către țările arabe, unde erau estimate exporturi de peste 300 de milioane de euro pentru acest an. În aceste condiții, fermierii susțin că au ajuns în pragul falimentului.

Crescătorii de animale acuză gestionarea defectuoasă a crizei sanitare și vor protesta câteva ore. Aceștia cer deblocarea urgentă a exporturilor de animale vii, acordarea de despăgubiri corecte pentru pagubele suferite, dar și tragerea la răspundere a celor vinovați, prin demisia conducerii ANSVSA.

Cine a organizat protestul

Asociația Județeană a Crescătorilor de Ovine și Caprine „Corbu” Vaslui și Asociația Regională a Crescătorilor de Ovine și Caprine „Corbu” Voiniceni sunt organizatorii protestului.

„Asociația Județeană a Crescătorilor de Ovine și Caprine „Corbu” Vaslui și Asociația Regională a Crescătorilor de Ovine și Caprine „Corbu” Voiniceni, în calitate de organizatori, anunță că „Primăria Municipiului București a avizat oficial desfășurarea Protestului Național al Crescătorilor de Ovine, prin Protocolul nr. 125211/28.07.2026, în conformitate cu prevederile Legii nr. 60/1991”, conform Revista Fermierului.

„Sectorul ovin românesc traversează cea mai gravă criză din ultimele decenii. Mii de exploatații sunt afectate de restricțiile impuse în urma gestionării crizei generate de Pesta Micilor Rumegătoare, iar consecințele economice sunt devastatoare.

Exporturile au fost blocate, fermele sunt în pragul falimentului, iar numeroși crescători riscă să renunțe definitiv la această activitate. În tot acest timp, fermierii au transmis numeroase adrese, propuneri și avertismente către autoritățile competente, fără ca problemele esențiale să fie soluționate”, au transmis organizatorii protestului.

Care este programul protestului

10:00 – 13:00: Aproximativ 1.500 de fermieri vor protesta în fața sediului ANSVSA

13:00 – 14:00: Protestul se mută la Guvern. Traseu: Piața Presei Libere – Șoseaua București-Ploiești – Bulevardul Regele Mihai I – Arcul de Triumf – Șoseaua Pavel D. Kiseleff – Piața Victoriei;

10:00 – 17:00: Aproximativ 5.000 de participanți vor protesta în Piața Victoriei, în fața sediului Guvernului României;

Ora 17:00: Începerea defluirii participanților.