ANM a extins avertizările de caniculă: 18 județe intră de vineri sub coduri galben și portocaliu de temperaturi extreme

Valul de căldură se extinde și se intensifică

Potrivit ANM, în intervalul 30 iulie, ora 10:00–3 august, ora 10:00, valul de căldură se va extinde treptat în aproape toate regiunile țării. Disconfortul termic se va accentua, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități, joi în regiunile vestice și sud-vestice, apoi, pe arii restrânse, și în restul teritoriului.

Imagine generată cu AI

Canicula va afecta Banatul, Crișana și vestul Olteniei, iar începând de vineri, 31 iulie, se va extinde în Maramureș, Transilvania, restul Olteniei și, izolat, în celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar în Câmpia de Vest, în zilele de 1 și 2 august, vor ajunge la 38–39 de grade.

Meteorologii mai avertizează că, în vestul țării, pe litoral și pe suprafețe restrânse din celelalte regiuni, nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime cuprinse, în general, între 20 și 23 de grade, iar în Dealurile de Vest vor fi cele mai ridicate valori, de 23–24 de grade.

ANM precizează că valul de căldură va persista și în perioada 3–9 august, urmând să se intensifice, iar vremea va deveni caniculară pe arii extinse, cu disconfort termic accentuat.

Cod galben de caniculă în opt județe

Pentru intervalul 30 iulie, ora 10:00–31 iulie, ora 10:00, ANM a emis un cod galben pentru județele:

Olt;

Dolj;

Mehedinți;

Caraș-Severin;

Timiș;

Arad;

Bihor;

Satu Mare.

În aceste județe temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest, precum și în vestul și sudul Olteniei, unde va fi caniculă.

Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar pe arii restrânse noaptea va fi tropicală, cu minime de 20–24 de grade.

Cod galben și cod portocaliu pentru 31 iulie

Pentru intervalul 31 iulie, ora 10:00–1 august, ora 10:00, ANM a emis o nouă serie de avertizări. ub cod galben se află nordul Crișanei, Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului și vestul și sudul Olteniei. Meteorologii anunță temperaturi maxime cuprinse între 33 și 35 de grade, iar în nordul Crișanei, sud-vestul Transilvaniei, sud-vestul Olteniei și sudul Banatului valorile vor ajunge la 36–37 de grade, fiind prognozate caniculă și disconfort termic ridicat.

Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime de 20–22 de grade.

Tot pentru același interval, județele Bihor, Arad și Timiș intră sub cod portocaliu de caniculă. În aceste județe temperaturile maxime vor fi în jurul valorii de 38 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar minimele nocturne vor fi cuprinse între 20 și 24 de grade.

Cum va fi vremea în București

Potrivit prognozei speciale emise de ANM pentru perioada 30 iulie – 3 august, vremea va rămâne călduroasă în Capitală pe tot parcursul intervalului.

30–31 iulie: cer senin, vânt slab și moderat, temperaturi maxime în jurul valorii de 32 de grade și minime de 15–18 grade.

31 iulie–1 august: vreme călduroasă, cu maxime de 32–33 de grade și minime de 16–19 grade.

1–2 august: temperaturile vor urca la 33–34 de grade, iar cerul va rămâne senin.

2–3 august: disconfortul termic va fi în creștere, iar temperatura maximă va ajunge la 33–35 de grade, cu minime de 16–19 grade.

Pe întreaga perioadă, municipiul București se va afla sub incidența informării meteorologice privind valul de căldură, disconfortul termic, canicula și nopțile tropicale.

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