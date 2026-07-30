Valul de căldură se extinde și se intensifică

Potrivit ANM, în intervalul 30 iulie, ora 10:00–3 august, ora 10:00, valul de căldură se va extinde treptat în aproape toate regiunile țării. Disconfortul termic se va accentua, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități, joi în regiunile vestice și sud-vestice, apoi, pe arii restrânse, și în restul teritoriului.

ANM a extins avertizările de caniculă: 18 județe intră de vineri sub coduri galben și portocaliu de temperaturi extreme
Imagine generată cu AI

Canicula va afecta Banatul, Crișana și vestul Olteniei, iar începând de vineri, 31 iulie, se va extinde în Maramureș, Transilvania, restul Olteniei și, izolat, în celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar în Câmpia de Vest, în zilele de 1 și 2 august, vor ajunge la 38–39 de grade.

Meteorologii mai avertizează că, în vestul țării, pe litoral și pe suprafețe restrânse din celelalte regiuni, nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime cuprinse, în general, între 20 și 23 de grade, iar în Dealurile de Vest vor fi cele mai ridicate valori, de 23–24 de grade.

ANM precizează că valul de căldură va persista și în perioada 3–9 august, urmând să se intensifice, iar vremea va deveni caniculară pe arii extinse, cu disconfort termic accentuat.

Cod galben de caniculă în opt județe

Pentru intervalul 30 iulie, ora 10:00–31 iulie, ora 10:00, ANM a emis un cod galben pentru județele:

  • Olt;
  • Dolj;
  • Mehedinți;
  • Caraș-Severin;
  • Timiș;
  • Arad;
  • Bihor;
  • Satu Mare.

În aceste județe temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest, precum și în vestul și sudul Olteniei, unde va fi caniculă.

ANM a extins avertizările de caniculă: 18 județe intră de vineri sub coduri galben și portocaliu de temperaturi extreme

Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar pe arii restrânse noaptea va fi tropicală, cu minime de 20–24 de grade.

Cod galben și cod portocaliu pentru 31 iulie

Pentru intervalul 31 iulie, ora 10:00–1 august, ora 10:00, ANM a emis o nouă serie de avertizări. ub cod galben se află nordul Crișanei, Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului și vestul și sudul Olteniei. Meteorologii anunță temperaturi maxime cuprinse între 33 și 35 de grade, iar în nordul Crișanei, sud-vestul Transilvaniei, sud-vestul Olteniei și sudul Banatului valorile vor ajunge la 36–37 de grade, fiind prognozate caniculă și disconfort termic ridicat.

Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime de 20–22 de grade.

ANM a extins avertizările de caniculă: 18 județe intră de vineri sub coduri galben și portocaliu de temperaturi extreme

Tot pentru același interval, județele Bihor, Arad și Timiș intră sub cod portocaliu de caniculă. În aceste județe temperaturile maxime vor fi în jurul valorii de 38 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar minimele nocturne vor fi cuprinse între 20 și 24 de grade.

Cum va fi vremea în București

Potrivit prognozei speciale emise de ANM pentru perioada 30 iulie – 3 august, vremea va rămâne călduroasă în Capitală pe tot parcursul intervalului.

30–31 iulie: cer senin, vânt slab și moderat, temperaturi maxime în jurul valorii de 32 de grade și minime de 15–18 grade.

31 iulie–1 august: vreme călduroasă, cu maxime de 32–33 de grade și minime de 16–19 grade.

1–2 august: temperaturile vor urca la 33–34 de grade, iar cerul va rămâne senin.

2–3 august: disconfortul termic va fi în creștere, iar temperatura maximă va ajunge la 33–35 de grade, cu minime de 16–19 grade.

Pe întreaga perioadă, municipiul București se va afla sub incidența informării meteorologice privind valul de căldură, disconfortul termic, canicula și nopțile tropicale.

Vezi și cum va fi vremea în august 2026. ANM anunță temperaturi extreme în ultima lună de vară: „Un val de căldură intens și persistent”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking news! Decizia de ultim moment a lui Ilie Bolojan! Tocmai s-a produs un seism în politică. Azi, 30.07.2026, premierul demis a anunțat tot
Viva.ro
Breaking news! Decizia de ultim moment a lui Ilie Bolojan! Tocmai s-a produs un seism în politică. Azi, 30.07.2026, premierul demis a anunțat tot
Ultima oră / Rusia transmite un mesaj pentru România, după incidentele cu drone, din ultima perioadă. Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a făcut anunțul, în urmă cu puțin timp
Unica.ro
Ultima oră / Rusia transmite un mesaj pentru România, după incidentele cu drone, din ultima perioadă. Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a făcut anunțul, în urmă cu puțin timp
Robbie Williams, dedicație în genunchi în fața Mădălinei Ghenea. Artistul și actrița au fost protagoniștii unui moment cu adevărat spectaculos. Foto
Elle.ro
Robbie Williams, dedicație în genunchi în fața Mădălinei Ghenea. Artistul și actrița au fost protagoniștii unui moment cu adevărat spectaculos. Foto
gsp
Cum a depistat Ion Marin cancerul: „Lumea să știe, fiindcă nicio analiză nu arăta nimic în neregulă”
GSP.RO
Cum a depistat Ion Marin cancerul: „Lumea să știe, fiindcă nicio analiză nu arăta nimic în neregulă”
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
GSP.RO
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
Parteneri
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini
Tvmania.ro
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini

Știri România

Parteneri
„De ce ar trebui să beneficieze de acciză redusă cineva care conduce un SUV?” Subvenția la motorină, criticată de un expert în energie
Adevarul.ro
„De ce ar trebui să beneficieze de acciză redusă cineva care conduce un SUV?” Subvenția la motorină, criticată de un expert în energie
Fostul jucător al FCSB, aproape să semneze cu CFR. E deja la Cluj! Exclusiv
Fanatik.ro
Fostul jucător al FCSB, aproape să semneze cu CFR. E deja la Cluj! Exclusiv
Iranul a lansat rachete balistice spre bazele SUA, iar petrolul WTI a sărit cu până la 5%
Financiarul.ro
Iranul a lansat rachete balistice spre bazele SUA, iar petrolul WTI a sărit cu până la 5%
Parteneri
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
Daniela Crudu a dezvăluit cum este viața pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau”
TVMania.ro
Daniela Crudu a dezvăluit cum este viața pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau”
Cum îi faci pe copii să lase telefonul din mână în vacanță. Activități care le stimulează creativitatea
ObservatorNews.ro
Cum îi faci pe copii să lase telefonul din mână în vacanță. Activități care le stimulează creativitatea
Tragedia înfiorătoare a momentului în România! Artista noastră și-a luat Adio pe Facebook și a murit! Am aflat chiar acum și nu ne mai revenim din șoc! Ce i s-a întâmplat este crunt
Libertateapentrufemei.ro
Tragedia înfiorătoare a momentului în România! Artista noastră și-a luat Adio pe Facebook și a murit! Am aflat chiar acum și nu ne mai revenim din șoc! Ce i s-a întâmplat este crunt
Parteneri
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
GSP.ro
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
Fostul fotbalist român, suspectat de fraudă cu siteuri de dating! Profit de 3,5 milioane de euro
GSP.ro
Fostul fotbalist român, suspectat de fraudă cu siteuri de dating! Profit de 3,5 milioane de euro
Parteneri
Țara din Europa unde benzina este cea mai ieftină: diferențe uriașe față de restul UE
Mediafax.ro
Țara din Europa unde benzina este cea mai ieftină: diferențe uriașe față de restul UE
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Doliu în Armata României. Pilotul militar Mihai Vîrdol a murit în urma unui grav accident de motocicletă
Wowbiz.ro
Doliu în Armata României. Pilotul militar Mihai Vîrdol a murit în urma unui grav accident de motocicletă
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
El este militarul în vârstă de 26 de ani găsit mort în pădurea Babadag. Fusese dat dispărut
Wowbiz.ro
El este militarul în vârstă de 26 de ani găsit mort în pădurea Babadag. Fusese dat dispărut
Atentie! August inchide usi, dar deschide drumuri neasteptate. Zodiile care isi schimba viata
Redactia.ro
Atentie! August inchide usi, dar deschide drumuri neasteptate. Zodiile care isi schimba viata
Durere imensă în fotbalul românesc! S-a stins din viață un jucător de legendă al clubului Petrolul Ploiești
KanalD.ro
Durere imensă în fotbalul românesc! S-a stins din viață un jucător de legendă al clubului Petrolul Ploiești

Politic

Parteneri
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
ZiaruldeIasi.ro
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
Rivalul de la FCSB care a anunţat colapsul Craiovei încă din finalul sezonului trecut: „Vor avea o problemă foarte mare! O să vedeți”. Exclusiv
Fanatik.ro
Rivalul de la FCSB care a anunţat colapsul Craiovei încă din finalul sezonului trecut: „Vor avea o problemă foarte mare! O să vedeți”. Exclusiv
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem
Spotmedia.ro
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem