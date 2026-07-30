Cu toate că, atunci când era mic, părea că se duce în direcția părinților săi, căci juca în filme și urca pe scena teatrului, pe Luca l-am întâlnit de curând cu chitara în mână, susținând un recital în Piața George Enescu în cadrul festivalului Boovie. Așa cum era de așteptat, printre susținători s-a numărat și mama lui. Momentul în care tânărul a urcat pe scenă a fost unul încărcat de emoție pentru celebra artistă, care ne-a mărturisit că trăirile au fost chiar mai intense decât atunci când ea însăși joacă în fața publicului.

„Emoțiile sunt mai mari decât dacă aș juca eu pe scenă. Adică e ceva incontrolabil. Când a fost mic a fost și pe scena de teatru, dar acum e pe o altfel de scenă. E tot o scenă. E tot ceva în zona artei. Face ce-i place, face muzică și pentru mine este suficient”, a declarat entuziasmată Medeea Marinescu pentru Libertatea.

Cu toate că a văzut în el un potențial talent actoricesc încă de mic și i-a arătat lumea filmului, actrița spune că ea și soțul ei nu au încercat niciodată să-i impună o anumită profesie, ci au preferat să îi ofere libertatea de a descoperi singur ce îl pasionează cu adevărat. Aceelași model îl aplică și cu fiul lor mai mic, Filip.

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„Nu l-am forțat. I-am deschis mai multe cărări și el a ales ce a avrut. Tatăl lui i-a luat prima chitară. Una care să-i vină pe măsură pentru că era mult prea mic și a fost emoționat ca acel copil care primește cadoul vieții lui. Așa a fost”, ne-a mai dezvăluit îndrăgita actriță.

Fiul Medeei Marinescu își compune singur piesele

La rândul său, Luca spune că muzica l-a atras încă din copilărie și că, deși a început ca un simplu hobby, a devenit treptat alegerea pe carea vrea să o urmeze pe termen lung.

„Eu am fost atras de muzică de mic. A fost întotdeauna un lucru care mi-a plăcut. Am făcut-o ca pe un hobby, dar ulterior am decis că este un lucru pe care vreau să-l fac toată viața mea. Adică mi-aș dori să fac asta toată viața mea”, a explicat Luca Dăcălescu pentru Libertatea.

După apariția adolescentului în filme alături de mama lui, toată lumea se aștepta ca acesta să se îndrepte spre actorie. Nu și părinții lui, chiar i-au susținut pasiunea pentru muzică încă din primii ani de viață. Chiar tânărul spune că sprijinul părinților săi nu a fost niciodată condiționat, ba din contră, recunoaște că alegerea lui nu a stârnit nicio opoziție în familie.

„Nu cred că a fost nevoie de o convingere. Părinții mei sunt foarte deschiși. Părinții mei m-au susținut întotdeauna, indiferent de ce am vrut să fac de-a lungul celor 17 ani pe care îi am. Deci nu cred că a fost o muncă de convingere neapărat. Știau și ei, într-o oarecare măsură, că s-ar putea foarte tare să ajung să fac muzică. N-a fost un efort să-i conving”, a mai declarat Luca pentru Libertatea, mărturisind că iubește și filmul în aceeași măsură, de aceea, momentan, nu exclude ideea de a îmbina cumva ambele pasiuni. „Recunosc, mai degrabă, eu aș spune muzică de film pentru că îmi plac ambele lumi. Îmi place să „gust” din fiecare colțișor. Să iau și din teatru, film, muzică. Toate, în principiu. Dar vine de la mine asta, nu a fost neapărat de la ei”.

Medeea Marinescu are concert acasă aproape zilnic

Culmea este că nu doar Luca a ales muzica în detrimentul actoriei. Mezinul familiei, Filip, pare că se duce în aceeași direcție. Pasiunea lor pentru muzică este resimțită din plin de Medeea Marinescu și soțul ei, căci locuința familiei s-a transformat, în timp, într-un adevărat spațiu dedicat creației artistice.

„Este un vacarm la noi în casă. Gândiți-vă că așa cum se aude acum pe scenă, așa repede și acasă, are și tobe, are aparatură pentru că el și compune piese. Deci are un mic studio acasă. Cel mic face bas, mai fac și pian, că avem și pian acasă. Nu ne plictisim. Eu repet la teatru”, a mai povestit amuzată Medeea Marinescu în exclusivitate pentru Libertatea.

Video: Ada Cheroiu

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