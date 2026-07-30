Pe întreaga durată a intervalului, Bucureștiul se află sub incidența informării meteorologice privind valul de căldură, disconfortul termic, canicula și nopțile tropicale.

Val de căldură și nopți tropicale în București, până pe 3 august: ANM anunță temperaturi de până la 34 de grade la umbră
Imagine generată cu AI

Joi, temperaturi de până la 34 de grade

În intervalul 30 iulie, ora 10:00 – 31 iulie, ora 9:00, vremea va fi călduroasă.

Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 32 și 34 de grade, iar cea minimă, între 15 și 18 grade Celsius.

Disconfortul termic crește de vineri

Pentru intervalul 31 iulie, ora 9:00 – 1 august, ora 9:00, ANM anunță că vremea călduroasă va persista, iar disconfortul termic va fi în creștere.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) se va apropia de pragul critic de 80 de unități. Cerul va rămâne senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va fi de 32–34 de grade, iar minima de 16–19 grade Celsius.

Weekend cu temperaturi ridicate

În intervalul 1 august, ora 9:00 – 2 august, ora 9:00, vremea va continua să fie călduroasă, iar disconfortul termic va rămâne ridicat. Meteorologii precizează că indicele temperatură-umezeală se va apropia în continuare de pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 33–34 de grade, iar cea minimă va fi cuprinsă între 16 și 19 grade Celsius.

ITU va atinge pragul critic la începutul săptămânii

În intervalul 2 august, ora 9:00 – 3 august, ora 10:00, vremea va rămâne călduroasă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil în orele amiezii și mai mult senin în restul intervalului, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va fi de 33–34 de grade, iar temperatura minimă va fi cuprinsă între 16 și 19 grade.

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