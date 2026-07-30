Abonamentul săptămânal este cu o treime mai scump decât plata cu ora

Pentru a înțelege de ce oferta Metrorex nu atrage navetiștii, este suficient scenariul unui angajat obișnuit. Acesta pleacă de acasă, lasă mașina la Străulești în jurul orei 08:00, ia metroul, iar la finalul programului de 8 ore se întoarce la vehicul în jurul orei 19:00. În total, mașina stă în parcare aproximativ 10 ore pe zi.

La tariful orar de 1,5 lei, o zi de parcare costă 15 lei. Pentru o săptămână obișnuită de lucru de cinci zile, de luni până vineri, costul total achitat la oră însumează 75 de lei. Noul abonament săptămânal de 100 de lei îi cere însă șoferului să plătească cu 25 de lei mai mult — o scumpire efectivă de 33% — pentru un pachet ce include și zilele de weekend, în care navetistul nu folosește parcarea.

Pentru ca abonamentul de 100 de lei să devină convenabil, un șofer ar trebui să își lase mașina în parcare peste 66 de ore pe săptămână, adică mai mult de 13 ore în fiecare zi lucrătoare. Pentru un program normal de birou, abonamentul săptămânal devine astfel inaccesibil din punct de vedere financiar.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Cât se economisește, de fapt, cu abonamentul lunar de la Metrorex

La o primă vedere, abonamentul lunar de 300 de lei pare să ofere o reducere. Însă calculul raportat la calendarul anului 2026 arată o realitate diferită. Din cele 261 de zile în intervalul de muncă luni-vineri, doar 250 sunt zile efectiv lucrătoare, restul fiind sărbători legale.

Calculat pe parcursul întregului an, la o medie de 10 ore de staționare pe zi în cele 250 de zile lucrătoare, plata la oră însumează 3.750 de lei. Achitarea abonamentului lunar de 300 de lei timp de 12 luni înseamnă un cost total de 3.600 de lei. Economia reală realizată de un angajat pe parcursul unui an întreg este de doar 150 de lei, ceea ce reprezintă o reducere de doar 4%.

Situația devine și mai defavorabilă pentru angajații care lucrează în sistem hibrid. Pentru cineva care vine la birou doar 3 zile pe săptămână (aproximativ 12 zile pe lună), plata la oră înseamnă 180 de lei lunar. Cumpărarea abonamentului de 300 de lei ar însemna o pierdere directă de 120 de lei în fiecare lună.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Cât înseamnă abonamentul de parcare și abonamentul de metrou din venitul minim

Impactul financiar al navetei devine și mai vizibil când este raportat la venituri. La sfârșitul lunii aprilie 2026, câștigul salarial mediu net în București era de 7.631 de lei, în timp ce la nivel național, în mai 2026, valoarea medie netă era de 5.684 de lei.

Naveta zilnică ce include abonamentul lunar la parcare (300 lei) și cel de metrou (100 lei, menținut la 5 lei călătoria după ce majorarea la 7 lei a fost anulată) ajunge la 400 de lei pe lună. Această sumă reprezintă 5,2% din salariul mediu net din București și până la 7% din salariul mediu pe economie, adică echivalentul a aproape un salariu lunar dedicat exclusiv transportului pe parcursul unui an.

În același timp, în cazul unui angajat plătit cu salariul minim pe economie, de 2.699 de lei net, costul navetei zilnice ajunge la 14,9% din venitul lunar.

În paralel, un loc de parcare de reședință atribuit de primărie pe străzile din Sectorul 1 costă 397 de lei pe an. Astfel, abonamentul anual al Metrorex este de peste 9 ori mai scump decât parcarea de reședință pe stradă.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Pierderi de 4 milioane de lei pe an

„E o parcare la Străulești, unde gândirea era ca oamenii să-și lase mașina și să ia metroul pentru a intra în București. Pierderea acelei parcări, dintr-o administrație proastă, este de 4 milioane de lei pe an”, declara în aprilie 2026 ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță.

Terminalul de la Străulești generează pierderi de aproximativ 400.000 de lei lunar, ajungând la un deficit de 4 milioane de lei pe an. În mai 2026, Adunarea Generală a Acționarilor a mandatat Consiliul de Administrație al Metrorex să găsească măsuri pentru eliminarea acestor pierderi, decizie din care a rezultat abonamentul săptămânal de 100 de lei.

În trecut, între martie 2020 și mai 2025, posesorii unui abonament valabil de metrou beneficiau de parcare gratuită la Străulești, facilitate eliminată odată cu introducerea tarifului de 300 de lei.

Modelele internaționale funcționează pe o logică diferită. În Varșovia, parcările de tip park & ride sunt gratuite pentru călătorii care dețin un abonament de transport public valabil. Rolul unei astfel de facilități nu este de a genera profit din locul de parcare, ci de a decongestiona traficul auto prin creșterea numărului de călători din metrou.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE