Ce au descoperit polițiștii în locuința femeii

Ofițerii au simțit un miros puternic de droguri în timp ce se apropiau. La vederea acestora, femeia a grăbit pasul, încercând să scape. Polițiștii au oprit-o și au descoperit 536 de grame de marijuana într-o geantă ascunsă într-un plic galben, folosit pentru expedierea coletelor.

Cercetările au continuat la domiciliul femeii, unde au fost găsite în frigider 364 de grame de pastă de hașiș. Femeia este acum în arest la domiciliu, acuzată de posesie de droguri cu intenția de a le vinde, și așteaptă procesul.

Ce este hașișul

Hașișul este un drog obținut din rășina plantei de canabis (Cannabis sativa sau Cannabis indica). Spre deosebire de marijuana, care este alcătuită din florile și frunzele uscate ale plantei, hașișul este produs prin colectarea și presarea rășinii secretate de florile de canabis. Acesta are, de regulă, o concentrație mai ridicată de THC (tetrahidrocanabinol), principalul compus psihoactiv responsabil pentru efectele asupra creierului.

Hașișul se găsește sub formă de bucăți compacte sau plăci, de culoare maro, brună ori neagră, iar textura poate varia de la moale și lipicioasă la tare și casantă. Cel mai frecvent este consumat prin fumat, fie amestecat cu tutun, fie într-o pipă sau narghilea, însă poate fi inclus și în produse alimentare.

Consumul de hașiș poate produce o stare de relaxare, euforie și modificări ale percepției timpului și spațiului. Totuși, poate provoca și reacții adverse precum anxietate, atacuri de panică, tulburări de coordonare, scăderea capacității de concentrare și afectarea memoriei pe termen scurt. În cazul unor doze mari sau al consumului repetat, riscul apariției unor probleme de sănătate mintală și al dependenței crește.

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