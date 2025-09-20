Mihai Bendeac nu a mai ieșit la întâlniri de 6 ani. De ce a ales actorul singurătatea

Mihai Bendeac (42 de ani), unul dintre cei mai apreciați actori din România, mărturisește că, de ani de zile, a renunțat la viața amoroasă și preferă să-și trăiască viața în singurătate. Chiar dacă fetele roiesc în jurul său și este mereu în centrul atenției publicului, actorul recunoaște că nu a mai ieșit la o întâlnire romantică de șase ani.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Cu spectacole în fiecare seară la Teatrul Național, filmări pentru show-ul „The Ticket” și serialul „Băieți de oraș”, Bendeac spune că programul încărcat l-a făcut să se obișnuiască cu singurătatea: „Mie îmi place foarte mult să fiu singur. Şi să ştii că singurătatea, după un timp, e un viciu”, a declarat actorul într-un interviu pentru OK! Magazine.

Și a continuat: „Deocamdată nu am timp de viaţă personală, n-am mai avut o întâlnire de şase ani şi cred că am ajuns în punctul în care mă întreb dacă aş mai putea să relaţionez cu o femeie mai mult de 48 de ore. Anul acesta mi-am propus să descopăr asta despre mine, ca un soi de proiect personal, dacă vrei”.

Recomandări Atac masiv al Rusiei cu 580 de drone și 40 de rachete în Ucraina: 3 morți și zeci de răniți

Motivul pentru care Mihai Bendeac s-a despărțit de Celia

Referitor la trecutul său sentimental, Mihai Bendeac a avut relații cu vedete precum Roxana Vancea, Mirela Zețea, Sore și Celia, însă cea mai lungă poveste de dragoste a fost înainte de a deveni cunoscut. În podcastul lui Jorge, actorul a dezvăluit că partenera sa de atunci era „femeia ideală”, dar după un an și două luni au hotărât să se despartă pentru că îi era dor de libertate.

„Tu înțelegi că era perfectă, perfectă era. Și m-am despărțit la momentul ăla pentru că, m-a apucat boala, boala burlăciei, mi-era dor să fiu burlac. A fost îngrozitor, pentru că, cum îi spui cuiva care nu ți-a greșit cu nimic, care este minunată din toate punctele de vedere, cum îi spui? Cum îi explici asta?”, a declarat comediantul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE