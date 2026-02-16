Incidentul a avut loc sâmbătă seara, iar vehiculul a rămas blocat în zona noroioasă.

The Broomway, un traseu cu o vechime de 600 de ani și o lungime de 10 km. Drumul leagă țărmul de lângă Southend-on-Sea de Insula Foulness, și găzduiește un poligon de tragere al Ministerului Apărării.

Poteca traversează nisipuri instabile și este administrată de Essex Highways.

Este descrisă de compania Qinetiq, o companie globală de apărare și securitate care administrează poligonul de tragere, drept „un drum de trecere unic” ce necesită „prudență și cunoștințe de specialitate”.

Traseul este periculos, atât pentru pietoni, cât și pentru vehicule.

Drumul dispare în mod regulat sub mare, este acoperit de maree rapide și ceață densă.

Garda de Coastă HM Southend a fost chemată duminică, după ce șoferul, care intenționa să ajungă pe Insula Foulness, a raportat incidentul către Amazon.

Dubă blocată pe cel mai periculos traseu britanic Foto: X/ YourSouthend

„A ieșit din dubă și a raportat incidentul”, a declarat un ofițer de securitate din Qinetiq.

Vehiculul a fost expus mareei înalte. Amazon a aranjat cu un fermier să scoată vehiculul din mare, duminică, 15 februarie.

Conform Essex Highways, traseul nu este potrivit pentru vehicule. Înregistrările consiliului parohial indică peste 100 de decese pe The Broomway, ultima tragedie cunoscută având loc în 1919. Experții recomandă ca traseul să fie parcurs doar însoțit de ghizi experimentați.

Agenții de pază au spus că este a doua oară când se întâmplă acest lucru în doar o săptămână.

„Șoferii de livrare Amazon folosesc un sistem de navigație prin satelit specific companiei. Cu toate acestea, sistemul pare să creadă că vechea cale cunoscută sub numele de Broomway este potrivită pentru vehicule. Cu siguranță nu este.”, scriu jurnaliștii de la YourSouthend.

Amazon a declarat că știe de situație și „investighează” incidentul.

Potrivit gărzii de coastă, șoferul nu a fost rănit.

Recent, un șofer de TIR a blocat mai multe linii de tramvai din București, din cauza GPS-ului.

Și doi tineri din Hunedoara au fost păcăliți de o aplicație GPS și au ajuns pe un drum necirculabil.

