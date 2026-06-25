Cum o caracterizează Mihai Dedu pe Neti Sandu: „Intri în pământ de rușine”

Libertatea a stat de vorbă în cadrul evenimentului cu Mihai Dedu, cel care ne-a dezvăluit că echipa de la Știrile PRO TV este una foarte unită și că Neti Sandu ajunge prima la redacție în fiecare zi de muncă.

„Suntem o echipă foarte închegată, după atâția ani. Cred că e mai mult decât o familie! Practic noi avem o familie acasă și o familie în platoul de televiziune.

Neti este de departe cea mai matinală. Ea îi trezește pe toți, ca să zic așa. Când intră în televiziune, doarme și pisica din redacție. Ea e… nu ceas deșteptător, nu ceas elvețian, nu ceas japonez… La alea sunt stricate mecanismele! Ea este ceas și atât. Ea însăși este un ceas care nu s-a dereglat niciodată și merge la secundă! Adică, dacă vrei să îți potrivești nu numai ceasul, dar chiar și stările sufletești și starea din ziua respectivă, orice, uită-te doar la Neti! Uită-te, doar, că dacă intri și în dialog, n-ai…”, a afirmat prezentatorul TV.

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Mai mult decât atât, Mihai Dedu i-a făcut și o caracterizare pe larg colegei lui, afirmând că el nu ar putea să facă atât de multe lucruri precum Neti Sandu.

„Pentru că Neti Sandu a realizat și acest lucru, nu știu ce ar mai putea face… Poate să ajungă pe Lună, să meargă la NASA, e capabilă și de lucruri de genul ăsta… Pentru că este o forță! Eu o admir extrem de tare. Nu înțeleg cum rezistă! Câtă putere să aibă un om, o femeie, pentru atâtea lucruri? Nu mai punem celelalte, pe lângă… Dar să-ți găsești timp în cele 24 de ore, când trebuie să te și odihnești, trebuie să fii și în emisie… Mai mergi și la cumpărături, că e normal, e firesc. Și pe lângă toate acestea să mai faci încă ceva… Să te ocupi și de poezie!

Adică eu unul, de exemplu, sunt extrem de reticent, de puturos… Serios! În ciuda faptului că am făcut 20 de ani de sport, dintre care 12 au fost de mare performanță, eu nu aș face așa ceva… Din plecare spun stop. Nici n-am plecat și sunt stop! Cred că sunt uzat, habar n-am. Am început să scârțâi… Nu sunt puțini ani care s-au strâns, dar nu sunt nici mulți.

Dacă te uiți la Neti Sandu, intri în pământ de rușine. Ce poate să facă ea și cum gândesc eu, că eu nu pot să fac tot ceea ce face ea… Asta cu siguranță! Dar ea o face din plăcere și dintr-o pornire lăuntrică. Ea nu își impune: «Vreau să…»! Nu! La ea vine totul de la sine, există firescul ăsta care e demolator. Dar e un exemplu pentru toată lumea, începând de la cei foarte tineri și terminând cu cei în pragul pensiei sau peste pensie. E admirabil ceea ce realizează”, a încheiat Mihai Dedu interviul pentru Libertatea.

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