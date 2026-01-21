Pe lângă presupusa plecare a lui Cătălin Măruță de la PRO TV la Radio ZU, postul de radio este în prim- plan și datorită cifrelor de audiență, care au fost anunțate recent.

Pe publicul comercial 18–54 de ani, Radio ZU rămâne lider absolut în București, atrăgând 13,3% din totalul sferturilor de oră ascultate. În același timp, Radio ZU conduce topul ca număr de ascultători unici, cu 142.900 de ascultători unici, înregistrând o creștere de +6% față de valul anterior din 2025.

Radio ZU, lider de audiență

La nivelul publicului general 11+, Radio ZU este lider de audiență în București, cu 196.100 de ascultători unici. Această cifră confirmă o consolidare puternică într-o piață fragmentată, dinamică și extrem de competitivă. În plus, în segmentul 11+ în București, Radio ZU este cel mai ascultat post din categoria CHR, cu o cotă de piață de 10%, poziționându-se clar în fața radiourilor comerciale din același segment.

În orașele din România, pe publicul comercial 18–54 de ani, Radio ZU e lider detașat în market share, cu 15,5% din totalul sferturilor de oră ascultate. La nivel național, pe publicul comercial 18–54 de ani, Radio ZU este cel mai ascultat post de radio din România, cu 15,4% market share. Creșterea de +13% confirmă nu doar menținerea poziției de lider, ci și extinderea avantajului față de radiourile de pe locurile următoare.

Cu 1.576.200 de ascultători unici, Radio ZU ocupă poziția a doua ca reach, dar domină clar indicatorul-cheie pentru piața comercială: cota de piață. Pe targetul general 11+, Radio ZU este lider național, cu 11,6% din piață și o creștere solidă de +12% față de valul anterior. Zilnic, 2.077.100 de români aleg Radio ZU, plasând postul pe poziția a doua ca număr de ascultători unici, dar pe prima poziție ca market share.

Ținând cont de informațiile apărute despre Cătălin Măruță, dar și despre cifrele de audiență, Libertatea a stat de vorbă cu Mihai Morar despre Radio ZU.

Libertatea: Mihai, rezultate de audiență mai mult decât îmbucurătoare pentru Radio ZU. Cum simți că vin aceste cifre într-o piață deloc simplă și la un început de an care se anunță și el intens?

Mihai Morar: Pfu! Păi, începutul ăsta de an, și social și economic, suntem sau am fost obișnuiți doar să ni se ia, să ni se ceară, să… Și în sfârșit simt că cineva ne-a dat! Și le mulțumim celor două milioane și ceva de ascultători ai Radio ZU, dintre care 1.300.000 de români se trezesc cu Radio ZU în fiecare dimineață. Sunt super bucuros în perioada asta când tot dai, cineva mai… Simt că a venit Moș Crăciun în luna ianuarie, sincer, pentru că astfel de audiențe vin, cred, o dată la câțiva ani.

Radio ZU e un radio național, dar nu avem acoperire în toate orașele mari ale României. Sunt rețele care au dublu acoperirii noastre și practic e o luptă inegală, dar noi reușim din mai puține stații să avem mai mulți ascultători și o cotă de piață mai mare decât alte radiouri cu acoperire mai mare. Pentru noi e o binecuvântare!

În continuare îți propun să vorbim pe limba ascultătorilor și o să te rog să explici exact cum traducem aceste performanțe?

Să explic de ce este Radio ZU este cel mai ascultat din România în momentul ăsta, potrivit audiențelor? ZU este cel mai ascultat radio din Romania, fiind radioul cu cea mai mare cotă de piață (market share). Din toată roata de cașcaval care înseamnă piața totală de radio, ZU ia cea mai mare felie!

Sunt radiouri naționale care au mult mai multe frecvente decât ale noastre. Noi, chiar dacă nu ne prindem în toate cotloanele țării, avem ascultători care petrec mai mult timp cu noi. Se simt legați de ZU, sunt parte din familie! Și asta ne ajută să fim cel mai ascultat radio din Romania, să luăm felia cea mai mare din piață.

Îmi amintesc că în ziua în care ați anunțat audiențele, printre multe mesaje primite a fost unul care suna așa: „Deasupra radiourilor este ZU, iar deasupra lor este Dumnezeu”! Urmărind activitatea voastră, de la RADIOAVENTURA, la „Orașul Faptelor Bune” și până la zilele normale de emisie, se poate concluziona că aveți o relația aparte cu ascultătorii. Aș putea să spun că sunteți o adevărată comunitate care se mobilizează frumos și la bine și la greu. Cumva este și acesta unul dintre agregatorii succesului?

Acesta a fost un mesaj pe care l-am primit de la un ascultător și mi-a plăcut. Mi-a plăcut asta! Relația cu ascultătorii, să știi că este tot ceea ce contează. Știi… e ca într-o relație! Poți să stai într-un apartament de bloc, dar să ai o căsnicie mult mai trainică decât unul care are vilă în Pipera, cu piscină și așa mai departe… La fel și la radio! Sigur, contează muzica, contează vocile, contează invitații, dar cel mai mult contează relația pe care tu reușești să o ai cu publicul tău, cu oamenii din comunitatea ta.

Ce reușiți să faceți împreună? Care sunt lucrurile memorabile care rămân după o zi de radio sau după un sezon de radio?

Din prima zi de când am lansat radioul, acum 17 ani și jumătate aproape, noi am ținut la interacțiunea asta cu oamenii. Să ne vedem față în față, să facem evenimente, să facem lucruri împreună.

Mihai Morar vrea să apară cafeneaua ZU

Menționam mai sus că 2026 nu va fi un an neapărat prietenos, te-am auzit chiar și pe tine spunând asta la radio. Ce planuri sunt pentru 2026? Pe unde vă auzim, dar vă și vedem, pentru că a devenit cumva o obișnuință să vă vedem ieșiți din studioul clasic de radio.

Păi acum, dacă întrebi pe toată lumea la început de 2026 ce își propune, nimeni nu are planuri mari. Toată lumea e într-un mod de supraviețuire! Pe de altă parte, pentru noi, ca radio, să știi că suntem cumva în zodia anilor grei. Pe noi cel mai mult ne-au ajutat anii grei social și economic. Noi ne-am lansat în prima criză economică, criza globală, în anul 2008. Atunci am lansat Radio ZU! În pandemie iar am avut niște momente bune.

În situații incerte, oamenii se întorc la lucruri sigure, la lucruri certe, la lucruri care țin la această legătură umană. Iar radioul este un vehicul care face parte din familie. Am citit un articol zilele trecute despre istoria radioului și când au apărut în Marea Britanie primele aparate de radio. Pe atunci umbla un zvon că trebuie să asculți întotdeauna radioul cu geamul închis, pentru că intră curentul în casă, nu știu exact… Pe de altă parte, la vremea aceea radioul era pus în sufragerie, pentru că nu exista televizor, iar gospodinele își mutau activitatea casnică aici, doar ca să asculte radioul, pentru că în bucătărie nu aveau acces la el, iar bărbații seara, când se difuza un meci de fotbal sau un concert, cereau să facă liniște toată casa. Așadar, radioul era un ritual, era parte din familie. Așa cum, de exemplu, cea mai de succes emisiune era „Ora copiilor”, strict legat de momentul în care familiile își făceau ritualul de seară (spălat, mâncat și apoi așezat la povești în fața radioului înainte de culcare). Așa cum noi avem „Radioul Copiilor”, dimineața când cei mici sunt în drum spre școală! Deci au trecut 100 de ani de atunci și radioul continuă să fie în centrul atenției.

Sigur că după radio a apărut TV, după TV a apărut internet, după internet a apărut inteligența artificială… Dar cumva, în vremuri din acestea grele, în care totul este incert, lumea se întoarce la lucrurile sigure din viață și eu cred că radioul e o parte din certitudinile pe care un om le are în viață, din chestiile calde și sigure. Deci pe mine nu mă sperie anul ăsta. Nici planuri nu-mi fac! Adică nu-mi fac planuri mari. Cred că vom supraviețui.

Altfel, eu abia aștept să mergem în RADIOAVENTURA, în turneul nostru cu autorulotele ZU. Sigur că până în „Orașul Faptelor Bune” mai avem mult timp, dar mereu, în fiecare an, avem idei de campanii noi. Adică, uite, de exemplu, visul meu este să ne mutăm studioul într-o cafenea, să leg cele două pasiuni ale vieții mele, cafeaua și radioul. Îmi doresc să putem emite, nu știu, câteva zile, o săptămână, două săptămâni, să putem emite dintr-o cafenea din mijlocul orașului, cu lumea care vine să-și ia cafea. Noi de acolo să facem emisiunile, să mai cerem o părere… Da, visez, de exemplu, ca anul acesta să avem o cafenea ZU, sigur, o campanie.

Apropo de aceste ieșiri… Ți se pare că radioul zilelor noastre și-a pierdut din eleganța de altă dată prin această deschidere multimedia? Și aici mă refer la particula video!

Da! Acum sigur că radioul nu mai e ca la început, e mai mult decât undele radio și misterul ăsta. S-au schimbat timpurile. Acum absolut totul este la vedere, inclusiv radioul. Noi transmitem imagini din studio non-stop pe radiozu.ro, iar când punem o melodie la radio, pe Visual Radio se vede videoclipul. Cu toate astea, nu cred că s-a pierdut magia! Adică magia radioului nu e doar despre a nu vedea DJ-ul și de a ți-l imagina. Cred că mai degrabă magia ține de comunicarea asta directă pe care o ai cu omul și cu faptul că nu știi niciodată ce se întâmplă în minutul următor, că poți vorbi…

Uite, îmi aduc aminte, de exemplu: lunile trecute eram în direct într-o vineri și a început cea mai de succes rubrică a noastră, „Muzica Aia”, petrecerea pe care noi o dăm la fiecare final de săptămână. La cinci minute după ce a început „Muzica Aia”, a venit breaking news-ul cu explozia blocului din Rahova. Dacă era o emisiune de televiziune, cu siguranță nu s-ar fi întrerupt. Dar noi am intrat. Sigur, nu am intrat în breaking news, dar am întrerupt muzica și am vorbit despre ce se întâmplă. Am început să vorbim cu oamenii în direct, cu oameni care erau acolo, în preajmă. Chiar îmi aduc aminte că a intrat și o elevă de la liceul de lângă blocul respectiv care ne-a povestit ce panică au trăit, cum s-au spart geamurile de la suflul exploziei. Am intrat cu locatarii din bloc în direct! Radioul este despre moment, iar momentul următor nu știi niciodată ce îți poate aduce.

Gluma despre Cătălin Măruță și plecarea de la PRO TV

Iartă-mă, dar în acest context și în lumina noilor știri apărute în presă, nu am cum să nu te întreb: „Vine Cătălin Măruță la Radio ZU?”.

Nu știu! Suntem în negocieri… (n.r. – râde) Glumesc, desigur! Uite, asta apropo de cum se poate răspândi un zvon și cât de ușor se poate răspândi un zvon. A fost o glumă la radio! Mărturisesc, apropo de relația pe care o avem cu ascultătorii noștri, cumva cred că am ajuns să avem un fel de cod din ăsta nescris: știm unde se termină o glumă și unde începe lucrul serios. Pentru că noi nu doar glumim de dimineață și până la ora 10.00. Spunem și lucruri serioase, dar cumva avem o graniță! Avem, dacă vrei, o unitate de măsură. Dar gluma asta s-a rostogolit și orice lucru care e scris în trei publicații importante din România devine certitudine.

Ce îți dorești pentru tine în 2026? Și nu mă refer la aceste mult prea în tendințe rezoluții. Pur și simplu ce-ți dorești pentru tine? Pentru sufletul tău, cum se zice pe vechi!

Să am mai mult timp pentru mine, nu știu, pentru scris… Să-mi iau ideile din întâlniri cu oamenii, plimbări pe stradă, vacanțe… La începutul anului, cu câteva zile înainte să începem sezonul de radio, după Revelion, am fost câteva zile cu fetele la Paris și mi-am dat seama cât de importante sunt momentele astea de pauză și faptul că schimbi atmosfera.

Adică nu degeaba scriitorii, când se duceau să scrie câte o carte, se duceau în altă parte, se retrăgeau într-un oraș. Pentru că ai nevoie să te izolezi un pic, să ieși un pic din vânzoleala asta și din zgomotul ăsta zilnic. E important să vezi alți oameni, să ai timp să te uiți la oameni, să îi observi. Din punctul meu de vedere, asta e cea mai bună cură de inspirație: să pot să mă duc într-un oraș, să mă uit pur și simplu la oameni, la locuri, la ce cafenele s-au mai deschis… Ascult conversații între oameni!

