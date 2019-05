„Cred că este prima ieşire de când am aflat că sunt tătic. Habar nu am de ce am ieşit. Obişnuiam acum câţiva ani să ies cam o dată pe lună, dar recunosc că e prima oară anul acesta când ies, mai ales că e aproape de casă, doar am trecut strada ca să-mi salut prietenii”, a declarat Mihai Morar la Star Matinal.

„E o experienţă pe care am mai trăit-o în urmă cu 10 ani şi jumătate. Aveam sub 30 de ani atunci şi nu înţelegeam ce mi se întâmplă în momentul în care am aflat că o să fiu tată. Totul parcă a trecut prea repede înainte. Totul s-a transformat foarte repede, fetele au crescut şi iată că sunt aproape, de fapt sunt foarte, foarte mari… nu mai pot să le spun copii. Cred că a venit şi la mine maturizarea şi să fii tată la vârsta asta e cu totul altceva, decât să fii tată la 20 şi ceva de ani. E mult mai mult stres, decât a fost acum 10 ani şi mă simt în sfârşit responsabil. Nu ştiu dacă e mai bine sau nu, eu cred că noi nu devenim părinţi, ci copiii ne fac părinţi. Nu noi facem copii, copiii ne fac pe noi”, a continuat prezentatorul tv, care va avea în curând, tot o fetiță.

