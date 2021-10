Mihai Morar, premieră la 40 de ani: a nășit online, apoi a mâncat sarmale la costum și papion

La vremuri noi, obiceiuri noi. În plină pandemie, în carantină autoimpusă după un caz de COVID în familie, Mihai Morar a sărbătorit împlinirea a 40 de ani de viață într-un mod inedit. Și aniversare, și botez online! Mai exact, alături de soție, îmbrăcați la patru ace, în ținută de gală, vedeta radio, TV și pe internet a nășit copilul unor prieteni, Claudiu Ilioiu și Olga Popa.

Simplu și fain, online

Tot evenimentul a fost organizat prin intermediul Zoom, o aplicație ce a luat avânt în pandemie, care a făcut posibilă interacțiunea online. Mihai și soția – din living, părinții, băiețelul și invitații – din biserică. Mihai Morar și-a informat prietenii și fanii prin intermediul Instagram și Instastory, primit peste 25.000 de aprecieri, multe mesaje specifice momentului, dar și unele critici pentru că a apelat la o asemenea idee.

„Simplu și fain. Nași de botez, online. De ziua mea, am botezat pe Zoom. Se poate orice în izolare, m-am prins. Dimineață, am lansat cartea de acasă. Iar acum tocmai ce am fost nași de creștinare pentru Aris. Mulțumim pentru «conexiune». Aris, să te ocrotească Sfânta Parascheva, cum l-a ocrotit pe Nașu din ziua în care s-a născut până azi, la 40”, a scris ardeleanul în postarea de pe Instagram.

„O dată în viață”

„Am ajuns s-o facem și pe asta. Suntem nași de botez de la noi, direct din sufragerie în biserică. Nu știu cum o să-l ținem în brațe pe finuț. O dată în viață facem omul 40 de ani și botează și pe Zoom”, s-a amuzat Mihai pe Instastory. „Nășim online, iar într-o altă cameră un somn bun, cineva doarme la ora asta”, a mai prezentat Morar, prezentând imaginile online cu evenimentul, fix lângă o alta în care unul dintre copiii săi dormea în camera lui.

Sarmale cu emoție

Mihai s-a și cinstit de ziua lui. „Nașul s-a așezat la masă și în ziua de sărbătoare mănânc sarmale făcute de mămica mea, cu smântână de casă. Mulțumesc, mămică, pentru tot”, a mărturisit bărbatul îmbrăcat de gală, servind cu poftă din bucatele mamei, trimise special din casa părintească.

