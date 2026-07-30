Artistul în vârstă de 55 de ani a fost internat la terapie intensivă, iar acum urmează un proces de recuperare. Soția sa, Laura Onilă, și-a deschis sufletul într-un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

„Vreau să le mulțumesc din tot sufletul celor câțiva oameni – puțini, dar adevărați – care au fost și sunt alături de noi pas cu pas. Pentru fiecare mesaj, fiecare gând bun, și fiecare vorbă de încurajare care mi-a dat putere când simțeam că mă prăbușesc: vă mulțumesc! Sunteți o binecuvântare în viața noastră”, a spus Laura.

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În prezent, starea lui Mihai Onilă este acum stabilă, iar medicii depun toate eforturile pentru a-l ajuta să își revină complet. Laura a povestit că prima săptămână de la operație a fost cea mai grea, dar acum se simte mai liniștită după ce și-a văzut soțul ieșind din terapie intensivă.

„Mihai tocmai ce a ieșit de la terapie intensivă. A trecut cu bine de o pancreatită acută severă. Acum este în perioada de recuperare. Așteptăm să vedem cum decurge și o să revenim cu detalii”, a declarat ea pentru Click.

Mihai Onilă, de nerecunoscut după 40 de zile de post negru

În urmă cu doi ani, membrul trupei AXXA a reintrat în atenția publicului după ce a dezvăluit că ține post negru pentru a-și vindeca toate organele, potrivit ProTV. Timp de 40 de zile, Mihai Onilă a consumat doar apă.