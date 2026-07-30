Rusia a efectuat în cursul nopţii un atac combinat de amploare asupra Ucrainei, folosind drone de atac şi rachete de diferite tipuri, lansate din aer, de pe uscat şi de pe mare. Apărarea antiaeriană a Ucrainei a neutralizat 320 de ţinte din cele 358 lansate de inamic, scrie news.ro.

În România, cetăţenii din nordul judeţului Tulcea au primit joi dimineaţa un mesaj RO-Alert, fiind avertizaţi să se adăpostească din cauza riscului căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

Rusia a lansat acest atac aerian masiv în contextul întoarcerii lui Volodimir Zelenski din Statele Unite, unde președintele ucrainean a declarat că omologul său american Donald Trump a acceptat să acorde Ucrainei licenţe pentru a produce rachete interceptoare pentru sistemele de apărare aeriană Patriot.

Piață din Kiev atacată de ruși Foto: Profimedia
Piață din Kiev atacată de ruși Foto: Profimedia

Alerte de raid aerian au răsunat în majoritatea regiunilor ucrainene, iar la Kiev s-au auzit explozii puternice. Câteva clădiri au luat foc, potrivit primarului Vitali Kliciko.

O persoană a fost ucisă şi alte două rănite în capitala Ucrainei, iar alte şase persoane, printre care doi copii, au fost omorâte în regiunile Dnipropetrovsk şi Poltava.

În oraşul natal al lui Zelenski, Krivîi Rîh, situat în centrul Ucrainei, două fete în vârstă de 5 şi 12 ani s-au numărat printre cele şase persoane care au fost ucise, iar opt au fost rănite în urma a ceea ce Oleksandr Vilkul, şeful consiliului de apărare al oraşului, a descris ca fiind o lovitură directă cu o rachetă balistică de tip Iskander-M.

„O noapte întunecată”, a reacționat Vilkul pe Telegram, adăugând că racheta, lansată din regiunea rusă Voronej, a lovit locuinţa unei familii. El a avertizat că numărul victimelor ar putea creşte pe măsură ce echipele de urgenţă îndepărtează dărâmăturile.

În Liov, aproape de Polonia, echipele de salvare depuneau eforturi să îndepărteze dărâmăturile pentru a ajunge la persoanele blocate, după ce rachete ruseşti au avariat două blocuri de locuințe şi au rănit 26 de persoane.

Un bărbat din Liov, consolat de soția sa, se uită la fostul lui apartament, care a fost distrus de rușii ce pretind că atacă „instalații militare” Foto: Profimedia
Un bărbat din Liov, consolat de soția sa, se uită la fostul lui apartament, care a fost distrus de rușii ce pretind că atacă „instalații militare” Foto: Profimedia

Potrivit lui Zelenski, rușii au atacat Kievul şi regiunea Kievului, precum şi regiunile Dnipropetrovsk, Liov, Poltava, Harkiv, Mîkolaiv, Sumî, Vinnîţia, Cerkasî şi Ivano-Frankivsk. În aceste regiuni au fost distruse şi avariate „zeci de locuinţe obişnuite, întreprinderi civile şi obiective de infrastructură”, a spus Zelenski, precizând că rușii au lansat peste 70 de rachete.

Ministerul rus Apărării a susținut joi că forţele sale au lovit așa-zise „instalaţii militare” din teritoriul Ucrainei, dar şi trei nave de marfă.

Un crater descoperit în Polonia

Pe de altă parte, Polonia a mobilizat avioane de vânătoare pentru a-şi proteja spaţiul aerian. În paralel, poliția din voievodatul Lublin, situat la granița cu Belarus și Ucraina, a anunțat pe X că a primit o sesizare privind o explozie puternică auzită în districtul Bilgoraj şi a descoperit într-un câmp un crater şi resturi împrăştiate provenite de la un „obiect neidentificat”.

Potrivit TVP World, preluat de news.ro, poliţia poloneză a fost alertată joi dimineaţă în legătură cu o explozie puternică auzită în apropierea satului Tarnawa-Kolonia, la aproximativ 75 de kilometri de graniţa cu Ucraina. Agenţii trimişi la faţa locului au descoperit „un crater într-un câmp situat la aproximativ 2 kilometri de cele mai apropiate clădiri, precum şi fragmente împrăştiate ale unui obiect neidentificat”.

Comandamentul Operaţional al Poloniei a declarat că un obiect neidentificat a fost detectat în spaţiul aerian polonez în jurul orei 03:40 dimineaţa, ora locală, deplasându-se spre vest. Obiectul a dispărut ulterior de pe radar, determinând armata să trimită un elicopter către ultima sa poziţie cunoscută. „Echipajul elicopterului a identificat ceea ce se crede a fi locul de impact al obiectului într-o zonă nelocuită din apropierea localităţii Tarnawa-Kolonia”, a adăugat acesta.

Ministrul polonez al apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat că a fost „o noapte extrem de dificilă” pentru sistemele de apărare aeriană şi de detectare a ameninţărilor, adăugând că autorităţile „lucrează în prezent pentru a stabili ce tip de obiect a căzut în apropierea satului Tarnawa-Kolonia”.

Soldați, polițiști și pompieri mobilizați la locul craterului de lângă Tarnawa-Kolonia Foto: Profimedia
Soldați, polițiști și pompieri mobilizați la locul craterului de lângă Tarnawa-Kolonia Foto: Profimedia

Însă, potrivit premierului Donald Tusk, obiectul căzut lângă Tarnawa-Kolonia este cel mai probabil o rachetă rusească. „Toate indiciile sunt că este o rachetă balistică rusească Kh-101, dar vrem să fim 100% siguri privind tipul rachetei și cine a lansat-o”, a declarat Tusk în cadrul unei reuniuni de urgență.

Ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiha a spus la rândul lui că o rachetă rusească de croazieră de tip Kh-101 a intrat în spațiul aerian al Poloniei în cursul nopții, „încălcând spațiul aerian al NATO”.

Locuitorii din zonă au mărturisit că explozia a fost diferită de orice altceva au mai trăit până acum. „Am trăit aici toată viaţa şi nu am auzit niciodată ceva asemănător. Geamurile aproape că au fost sparte de suflul exploziei”, a spus un localnic pentru postul Lublin 112.  „Ce a fost: o dronă sau o bombă? Oamenii spun că a fost un fel de rachetă”, a adăugat un alt localnic.

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