Sâmbătă, 19 martie, Mihai Onilă s-a recăsătorit în Belgia, acolo unde locuiește de o bună vreme și unde și-a deschis propria afacere. După divorț, artistul și-a refăcut viața alături de Laura Drăgan, femeia care l-a făcut să iubească din nou. Aceștia au făcut doar cununia civilă și nu au stabilit când va avea loc și cununia religioasă.

„După pierderea fetiței mele, după distrugerea relației cu fosta soție, după intrarea în pandemie, când toate planurile parcă se blocaseră într-un loc am cerut să mor, dar această cerere nu a fost luată în seamă de către Creator și atunci când am înțeles că nu o să ies din trup, am cerut din nou o CALE să TRĂIESC!

Când am reînceput să mă simt bine, am început să predau din nou cursurile de Spiritualitate pe care le predau de ceva ani de acum, și anume cursuri de Reiki sau de Radiestezie! După un anunț al meu, la curs la mine a cerut să vină printre alții și Laura Drăgan, care după ce a primit Gradul de Maestru, a primit prima propunere de la mine, aceea de a lucra cu mine și a face Terapii împreună, iar după ceva timp din vorbă în vorbă am ajuns la concluzia că amândoi ne placem și că amândoi venim după o relație nereușită!”, a povestit Mihai Onilă pentru Click!.

De aproximativ doi ani, fostul membru al trupei Axxa trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Laura. Artistul a dezvăluit că Laura, actuala lui soție, este muza sa pentru pentru noul lui album „Yin&Yang”.

„Ne simțim extraordinar de bine împreună, ne completăm unul pe celălalt, ne valorăm și ne iubim ca doi adolescenți care se iubesc necondiționat! Acum pot să spun cu mâna pe inimă că ea este jumătatea mea lângă care mă simt fericit și împlinit și cred că nimic nu e întâmplător în viață!”, a mai dezvăluit artistul pentru sursa mai sus menționată.

