Mihai Petre, primele declarații după ce s-a speculat că a câștigat „Asia Express”. „Nu am voie să spun prea multe”

Pentru fanatik.ro, Mihai Petre a declarat: „Nu am voie să spun prea multe despre Asia Express, mă leagă un contract de confidențialitate. Știți, se practică asemenea contracte, mai ales la emisiuni de acest tip. Doar departamentul de comunicare poate vorbi pe acest subiect”.

Coregraful nici nu a confirmat și nici nu a infirmat zvonurile apărute. „Sunt interesante speculațiile, dar cred că trebuie să vedem ce s-a întâmplat. Nu pot să spun despre zvonurile respective nimic, nici nu am ce să spun”, a mai precizat el pentru aceeași sursă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Elwira nu știa ce e cu mine”

Pentru celebrul dansator, cursa pare că nu se mai termină, acesta mărturisind că de nenumărate ori a visat că se află într-o nouă misiune contracronometru.

Provocările fizice și psihice au avut efecte asupra lui Mihai Petre, iar probele dificile pe care le-a înfruntat zi de zi la „Asia Express” au continuat și seara, după culcare. Atât pe parcursul filmărilor sezonului 4, după o zi istovitoare în cursă, cât și după întoarcerea în țară, simbolul care i-a apărut cel mai des în vise vedetei a rămas același: plicul roșu cu instrucțiuni.

„Mi s-a întâmplat să mă trezesc într-o noapte, să mă ridic în fund în pat și să caut plicul cu următoarele instrucțiuni sub perne și sub plapumă. Elwira nu știa ce e cu mine, mă tot întreba ce fac, iar eu îi repetam că am de găsit plicul pentru o nouă misiune”, a declarat acesta.

Mihai Petre și Elwira au fost profund marcați de cursa „Asia Express”, cei doi mărturisind că au fost puternic loviți de realitate de nenumărate ori pe parcursul acestei experiențe.

Citeşte şi:

Un muncitor a murit pe un șantier al Primăriei Sector 3 cu un an și jumătate înainte de cei doi lucrători de la Biblioteca Națională. Decesul, ținut sub tăcere

Da, ne mint în față! Pentru că le permitem. Iohannis și Cîțu vor să arunce vina pe alții în privința vaccinării

Vaccinarea anti-COVID cu doza 3 a început. Câte persoane au fost vaccinate în primele ore

PARTENERI - GSP.RO Ion Țiriac și-a luat revanșa! Ce cadou i-a făcut Simonei Halep, în ziua în care a împlinit 30 de ani

Playtech.ro ȘOC! Epidemiolog celebru, avertisment înfiorător pentru România. Ce urmează în țară

Observatornews.ro Mărturia unui șofer român stabilit în UK, despre cozile uriașe de la benzinării: E cu rație, te lasă să bagi doar de 30 de lire

HOROSCOP Horoscop 28 septembrie 2021. Racii revin la sentimente mai bune, de voie, de nevoie, în tot ce este legat de evoluția profesională

Știrileprotv.ro Două fetițe din Roman își vând plângând jucăriile pe stradă pentru ca părinții să aibă bani de facturi. ”Altfel ne taie curentul”

Telekomsport Impresiile unui polonez ajuns în Mioveni: ”Nu am întâlnit niciodata aşa ceva în Polonia”. Ce spune despre români