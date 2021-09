Provocările fizice și psihice au avut efecte asupra lui Mihai Petre, la „Asia Express” sezonul 4. „Elwira nu știa ce e cu mine”

Pentru celebrul dansator, cursa pare că nu se mai termină, acesta mărturisind că de nenumărate ori a visat că se află într-o nouă misiune contra cronometru.

Provocările fizice și psihice au avut efecte asupra lui Mihai Petre, iar probele dificile pe care le-a înfruntat zi de zi la „Asia Express” au continuat și seara, după culcare. Atât pe parcursul filmărilor sezonului 4, după o zi istovitoare în cursă, cât și după întoarcerea în țară, simbolul care i-a apărut cel mai des în vise vedetei a rămas același: plicul roșu cu instrucțiuni.

„Mi s-a întâmplat să mă trezesc într-o noapte, să mă ridic în fund în pat și să caut plicul cu următoarele instrucțiuni sub perne și sub plapumă. Elwira nu știa ce e cu mine, mă tot întreba ce fac, iar eu îi repetam că am de găsit plicul pentru o nouă misiune”, a declarat acesta.

Mihai Petre și Elwira au fost profund marcați de cursa „Asia Express”, cei doi mărturisind că au fost puternic loviți de realitate de nenumărate ori pe parcursul acestei experiențe.

Cum se va difuza „Asia Express”

Cum s-a descurcat cuplul cu un dolar pe zi, fără cazare, transport sau mâncare, telespectatorii Antenei 1 pot vedea începând cu 18 septembrie.

Marea premieră a sezonului 4 „Asia Express” va fi difuzată în 5 ediții consecutive și poate fi urmărită la Antena 1 sâmbătă și duminică, 18 și 19 septembrie, de la 20:00 și luni, marți și miercuri, 20,21 și 22 septembrie, de la 20:30.

Cine sunt concurenții

Mihai și Elwira Petre, Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui, Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța, și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona de digital, sunt cele 9 perechi dornice de aventură și adrenalină în cel de-al patrulea sezon al celui mai dur reality-show.

Citeşte şi:

Enel a trimis unui client o ofertă cu preț mai mare decât cel afișat pe site-ul companiei. „Este pur şi simplu jaf!“

Muzeul Ivan Patzaichin, la Mila 23, va fi gata în câteva luni. „Nu și-a dorit ceva despre trecut, ci activități și dinamică”

Scandalul anului la Chișinău. „Nu înțeleg de ce Natalia Morari nu s-a retras când a intrat în relația cu Platon”

PARTENERI - GSP.RO FOTO Și-a scos tatăl din minți » Fiica de 19 ani a unui jucător legendar de tenis, în ipostaze nepermise: „Am eșuat ca tată"

Playtech.ro ȘOC! Directorul OMS, anunț categoric despre a treia doză de vaccin: ‘Nu mai pot să tac’

Observatornews.ro Momentul teribil în care angajatul unei spălătorii este spulberat intenționat cu mașina, în parcarea unui mall din București

HOROSCOP Horoscop 9 septembrie 2021. Peștii sunt pe punctul de a lua decizii majore în legătură cu realizarea unor planuri de viitor

Știrileprotv.ro „Căsătoriți pe nevăzute”. Andreea și Emilian s-au căsătorit la prima vedere. Ce reacții au avut când s-au văzut

Telekomsport VIDEO-ŞOC! O prezentatoare TV a rămas GOALĂ în faţa tuturor. Imaginile fac înconjurul lumii

PUBLICITATE 5 lucruri de care te poți bucura vara aceasta, alături de FRESH 0.0, mixul delicios de suc de fructe cu bere 0.0