Actorul a fost găsit de părinți inclusiv cu un cuțit în mână, cu gândul de a tăia găini, iar acest lucru se întâmpla când era somnambul.

„Am fost somnambul vreo şapte ani. Mă jucam cu frate-miu şi am căzut, am dat cu capul de marginea patului. Am avut dereglări ale somnului serioase. Alergam prin casă şi prin curte noaptea.

În clasa a IV-a m-au găsit cu un cuţit în mână, învăţasem să tai găini, mă punea bunică-miu, şi într-o noapte m-am trezit, m-am dus la bucătărie şi am luat cuţitul cu mâner verde şi mă plimbam prin curte: «Mamaie, adu, bre găina să o tai». Îţi dai seama cum a fost”, a povestit actorul, pentru Adevărul.

