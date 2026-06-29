„Nu se poate pune problema să rămânem în NATO şi nici să intrăm în noi coaliţii militare, precum cele care se află în configurare, cu Australia, Noua Zeelandă şi Marea Britanie, pentru a face faţă zonei Asia-Pacific”, a declarat Jean-Luc Mélenchon la un colocviu pe teme geopolitice organizat sâmbătă de Institutul La Boétie, un cerc de reflecţie cu legături cu LFI.

Liderul stângii radicale francez a respins totodată, în acest discurs, „diplomaţia cluburilor închise“, precum G7 şi G20 în opinia sa, şi a apreciat că „începerea fazei declinului Statelor Unite ale Americii” trebuie să permită să se acţioneze în vederea unui „ONU reînnoit”.

Jean-Luc Mélenchon, cunoscut pentru declarațiile sale pro-ruse, pledează pentru ieșirea Franței din NATO, însă nu vede niciun inconvenient în păstrarea acordurilor de apărare cu unele ţări din Uniunea Europeană (UE).

El a cerut, de asemenea, „angajarea unor discuţii cu Rusia care să permită obţinerea unor garanţii reciproce cu privire la urmarea evenimentelor, a doua zi după retragerea lor din Ucraina”.

În vederea obţinerii unui acord de pace în Ucraina, Jean-Luc Mélenchon reafirmă că nu trebuie să se excludă „schimbări de trasări de frontiere”, dar că acestea „trebuie să se facă cu acordul populaţiilor”.

Liderul stângii radicale franceze a minimalizat, în trecere, responsabilitatea Rusiei pentru agresiunea militară împotriva Ucrainei.

În paralel, Jean-Luc Mélenchon s-a lansat, în acest discurs amplu despre probleme internaţionale, într-o pledoarie în favoarea unui dialog intens cu China.

„Nealinierea cooperativă înseamnă mai întâi să discutăm cu cei cu care nu discutăm şi să refuzăm în mod absolut politica confruntării violente cu China, ceea ce înseamnă să intrăm într-o politică de cooperare consolidată cu această ţară”, a spus el.

Fără să vorbească specific despre comerţ, securitate sau drepturile omului, liderul LFI a dat asigurări că nu vrea „să ascundă ceea ce va fi o nouă direcţie a muncii”, în cazul în care va fi ales preşedinte al Republicii Franceze în scrutinul din primăvara anului viitor.