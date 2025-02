Printre altele, Mihai Trăistariu a afirmat că s-a iubit atât cu femei mai tinere decât el, cât și cu unele care erau măritate. Iar la scurt timp după ce secvențe din podcast s-au viralizat, artistul a fost pus la zid de unele celebrități.

Cea mai vehementă la adresa lui Mihai Trăistariu a fost influencerița Rux, care a afirmat că nu îi poate înțelege pe bărbații care au relații cu fete mai tinere și se plâng că acestea vor să trăiască pe banii lor și că nu fac nimic.

După ce a fost atacat, cântărețul s-a apărat în mediul online, pentru a mai apoi să apară în emisiunea lui Cătălin Măruță, acolo unde a dorit să-i dea o replică lui Rux.

„Eu, care mereu am avut grijă să punctez lucruri frumoase din cariera și viața mea. Cred că a greșit Ruxi, care e influencer și care a decupat doar o bucată din podcast. Vreau să-i transit că și-a decupat exact ce i-a convenit ei. Ea face bani din aceste vizualizări.

În primul rând, nu acum a fost această relație. Eu aveam 40 de ani, ea avea 24. Era diferență de 16 ani. Fata voia să învețe să cânte și voia să ne cunoaștem. Nu am nicio problemă cu diferențele de vârstă. Fata a renunțat să meargă la facultate… Stătea doar pe telefon și ajunsese să îmi ceară bani. Totul am spus într-un podcast, faci caterincă. Podcastul e foarte mișto”, a spus Mihai Trăistariu în direct la PRO TV.

Celebrul cântăreț a mai afirmat că toată lumea l-a atacat în funcție de ce a zis Rux, care a interpretat doar ce i-a convenit ei, în funcție de bucata pe care ea a decupat-o din podcast.

„Eu am principiile mele ca bărbat. Eu vreau să fiu iubit pentru ce sunt, nu să profite de mine. Nu am zis nimic grav în podcast. Eu nu am fost elegant în declarații, aici am greșit. Și am folosit cuvântul puștoaice greșit. S-a înțeles total greșit. Eu nu caut… Tăvălugul s-a dus de la Ruxi. Ea a decupat de acolo și a interpretat.

Eu am făcut niște greșeli. Poate trebuia să nu fi zis. Eu am zis mereu… Nu i-am dat numele, am avut obraz. Am dat un exemplu de viață. Păi tu te-ai găsit, Rux? Care ai trăit cu unul de 50 de ani… Am și eu principiile mele. Rux a deviat, a schimbat bucățica, și-a făcut TikTok-ul. În două ore a făcut milionul de vizualizări. A făcut sute sau chiar mii de euro. Numără-ți banii”, a mai afirmat Mihai Trăistariu în emisiunea lui Cătălin Măruță.

