Mihai Trăistariu despre prestația României de la Eurovision 2019: ”S-a încadrat perfect în peisaj”

”Semifinala a II-a Eurovision a fost … wooooow ! Pe bune ! Unele momente m-au lasat cu gura cascata !”, și-a început Trăistariu mesajul după care a început să enumere ce i-a plăcut cel mai mult.

”Grafica face 75 % din show ! Unii artisti nici n-au mai adus oameni pe scena. S-au folosit doar de grafica si au fost super. Cat priveste vocea si melodia … Dupa mintea mea Azerbaijan va castiga marea finala. Mi-a placut … totul ! A fost … o surpriza neasteptata pentru mine ! ???Modern la maximum, voce, piesa. Excelent e putin spus.

Rusul a facut iarasi un show exceptional. Ar putea si el lua locul I lejer.

Olanda … mi-a placut inca de cand am auzit piesa, acum vreo luna. Azi a excelat de asemenea.

Moldova ma impresioneaza an de an cu show-ul. Chiar daca s-a mai facut faza cu desenatul in nisip ( Ucraina sau Rusia ) … tot mi-a placut azi.

Cea mai buna voce de azi a avut-o Macedonia !”, a scris cântărețul.

Vorbind despre prestația țării noastre, Trăistariu a scris că i-a plăcut prestația. ”Romania a fost la mare inaltime. Ester a cantat fara greseala. Iar show-ul chiar a fost fain. Si faza cu mana, pe care au pastrat-o si imbunatatit-o a fost un plus, zic eu ! Piesa ei s-a incadrat perfect in peisaj, pentru ca are sound-ul ultra modern. In concluzie, Romania s-a prezentat super bine”, a scris solistul înainte de anunțarea rezultatelor.

În concluzie, Mihai Trăistariu a scris că ”A fost o SEMIFINALA de nivelul unei FINALE. Foarte greu ! Foarte buni ! Din ce in ce mai greu sa reprezinti tara ta !!!

Bravo, iubitori ai Eurovision-ului ! Reusiti sa-i faceti pe artistii pasionati de Eurovision sa se preocupe mai mult decat ar face-o in mod obisnuit”.

Cea de-a doua semifinală Eurovision 2019 a avut loc joi, 16 mai, de la ora 22.00. Reprezentanta României, Ester Peony, a intrat în concurs a șasea, cu piesa „On a Sunday”. În urma votului, România nu s-a calificat în finala Eurovision 2019.

S-au anunțat țările calificate în finala Eurovision 2019 în urma celei de-a doua semifinale, în care a concurat și reprezentanta României, Ester Peony. Acestea sunt: Macedonia de Nord, Olanda, Albania, Suedia, Rusia, Azerbadjan, Danemarca, Norvegia, Elveția și Malta.

