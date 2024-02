„Măi, eu am învățat că am un fitil mai scurt decât credeam că-l am. Iulia a învățat să se dea jos din pat la cinci dimineața în trei secunde. De fapt, la cinci și jumătate. La cinci nu prea, de obicei.

A învățat să se machieze foarte repede, să se îmbrace foarte repede, să mănânce foarte repede, să nu se oprească toată ziua. A fost un fel de Duracell. Nu am mai văzut-o așa niciodată. Orice m-aș fi gândit că poate face Iulia, nu m-am gândit niciodată la ce am văzut că a putut la America Express”, povestește Mike pentru Fanatik.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Oricum, America Express n-a fost America Express. A fost un fel de Survivor altoit pe America Express”, a spus și Iulia Albu.

De asemenea, Mike a fost sincer și a dezvăluit cât de incomodă este Iulia în relație și ce îl atrage cel mai mult la ea.

„Nu e deloc! Absolut deloc. Niciodată nu a fost. Ea, cu partea ei artistică și nebună, să spun așa, e ceea ce mă atrage. Eu o iubesc tocmai pentru partea asta. Nu cred că sunt mulți oameni care au ce găsești în caracterul ei. Pe mine chiar asta mă atrage la Iulia. Este inedită și nu o pot schimba”, a dezvăluit Mike pentru sursa citată.

Recomandări CRONICA UNEI EVADĂRI. Cum a fugit o româncă de soțul agresiv dintr-o țară arabă, unde e respectată Șaria. „Nu era garantat că va urca în avion, a fost cumplit”

Iulia se teme să nu fie înșelată de Mike

Iulia Albu și Mike trăiesc o frumoasă poveste de iubire de mai mulți ani. Dacă la începutul relației lor au fost foarte discreți, s-au ferit să apară împreună la evenimente, la petreceri, de ceva vreme ei nu se mai ascund, Mike a apărut și la emisiunea „iUmor” unde i-a făcut mai multe declarații vedetei.

Totodată, ei au participat și la show-ul „America Express”, unde au fost ținta mai multor critici, totul din cauza comportamentului lui Mike. După ce emisiunea s-a încheiat și au revenit în România, din cauza certurilor, cei doi s-au despărțit.

Mai bine de o lună au fost separați, au ajuns chiar și la terapie de cuplu. În final, ei s-au împăcat, iar acum formează din nou un cuplu fericit. Cu toate acestea, Iulia Albu are unele vise mai puțin plăcute, care îi provoacă neplăceri. Vedeta visează că Mike o înșală. „Ce este de neiertat într-o relație”, a întrebat-o Cancan pe Iulia Albu, care a dezvăluit: „Înșelatul. Noi avem această problemă reală cu înșelatul.

Cel puțin o dată pe lună visez că mă înșală și mă trezesc supărată pe el”. Imediat Mike a intervenit: „Neagră, nu supărată. Îmi aruncă lucrurile, îmi spune să plec la birou”. Și Iulia Albu a continuat. „N-a putut Freud să înțeleagă femeia, n-o să puteți voi acum. Asta cu visatul e ceva, dar nu aș putea să trec peste dacă m-ai înșela”.

Urmărește-ne pe Google News