Povestea de iubire dintre Iulia Albu și Mike a început acum mai bine de șase ani. Pe atunci, el locuia în Marea Britanie, unde avea o carieră deja, unde visa să trăiască toată viața. O perioadă cei doi au făcut naveta, însă Iulia Albu a pus piciorul în prag.

Invitată în podcastul lui Cătălin și al lui Romică Țociu, vedeta a povestit: „I-am spus: «Iubitule, uite care e treaba. Tu ori te muți în România, ori ne despărțim». S-a uitat la mine și mi-a zis: «O să mă mut, ce să fac?». Așa a fost integrat Mike în familia noastră”, a povestit Iulia Albu, în podcastul „La Țocii”.

În primul an de relație Mike a și cunoscut-o pe Mikaela, fiica vedetei și a lui Mihai Albu. Cei doi s-au înțeles bine de la început, însă în ultima perioadă au unele neînțelegeri. „Mika l-a adorat din prima clipă în care l-a cunoscut.

Chiar dacă pe parcursul timpului au mai avut neînțelegeri, pentru că neînțelegerile sunt firești și într-o familie în care sunt mamă, tată și copil. Ea este la o vârstă destul de dificilă. E destul de rebelă. Când nu poate să facă ce vrea are o problemă. Am trecut și noi prin asta, am fost și noi adolescenți”, a mai povestit Iulia Albu, care a fost completată de Mike.

„Aș vrea să o corectez (n.red.: pe Iulia). Nu pe parcursul timpului, ci mai mult în ultimul timp. Pe parcursul timpului nu am avut probleme. A fost chiar o relație foarte frumoasă”, a explicat Mike, care are multe activități cu Mikaela.

El vorbește zilnic cu ea în engleză pentru a exersa, ies împreună în parc, cu rolele sau cu bicicleta, petrec mult timp împreună.

Iulia Albu și Mike, despărțiți după America Express

Iulia Albu și Mike au apelat la terapia de cuplu pentru a-și salva relația. După ce s-au întors de la „America Express”, cei doi au decis să se despartă din cauza neînțelegerilor, însă s-au împăcat după aproximativ o lună.

Într-un interviu pentru cancan.ro, Iulia Albu și Mike au dezvăluit că au apelat la un psiholog pentru a-și repara relația. Cei doi au făcut terapie de cuplu și au reușit să treacă peste o parte dintre problemele pe care le aveau în relație.

„Ne-am certat de vreo două ori acolo și n-am mai mers. (…) Și simplul adevăr este că noi, în timpul ăsta, în care s-au văzut aceste certuri, am avut și foarte multe momente în care am fost și OK”, a spus Mike.

În timp ce Iulia Albu a completat: „Ne-am certat mai rău la psiholog decât în America Express. Glumim, mai rău nu cred că se poate. Dar e un lucru bun care s-a întâmplat, jumătate din cuplurile din România și-au dat seama că ei, de fapt, nu au nicio problemă în relațiile lor. Iar cealaltă jumătate s-a gândit «uite, mai sunt și alții ca noi»”.

Iubitul criticului de modă recunoaște că a greșit în show-ul de la Antena 1, iar mulți oameni l-au criticat pentru comportamentul pe care l-a avut. „Cred că am supărat pe toată lumea, nu doar pe Iulia. E o competiție, totuși. Este presiune, ai mult de alergat, ai mult de cărat, nu este ușor. La un moment dat, nici nu am simțit că mai doresc să fiu în locul respectiv, cred că am avut un moment sau două.”

