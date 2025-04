În luna martie au apărut primele zvonuri cum că Iulia Albu și Mike s-ar fi despărțit. După nouă ani de relație, marcată de despărțiri și împăcări, cei doi și-ar fi spus „adio” la începutul anului, însă au preferat să păstreze discreția. Atât Iulia Albu, cât și Mike au ales tăcerea cu privire la viața lor amoroasă, însă acum el surprinde cu mesajul pe care l-a transmis pe rețelele de socializare.

Ce îl apasă pe Mike? Pe Instagram, într-un mesaj publicat pe Instastory, el a transmis după Paște: „Spiritualitatea românească, profund ancorată în credința creștină, a fost farul care i-a călăuzit pe români de-a lungul veacurilor.

Bisericile din lemn ale Maramureșului, mănăstirile pictate ale Bucovinei sau liniștea sacră a Muntelui Athos, unde călugării români și-au purtat rugăciunile, sunt dovezi ale unei legături divine neîntrerupte. Toate aceste măreții clădite cu sânge și sudoare au început să își piardă semnificația în societatea zilei de azi. Urmează vremuri întunecate?”.

Reacțiile fanilor el nu le-a făcut publice și nici nu a mai făcut alte confesiuni. Rămâne de văzut ce s-a întâmplat cu relația cu Iulia Albu, cert e că el nu a șters imaginile cu ea de pe conturile sale de socializare.

Ce a zis Iulia Albu despre despărțirea de Mike

„Am încercat și chiar am reușit să țin viața mea privată, privată. Vom continua în aceeași notă și de acum încolo. O poveste de dragoste se trăiește doar de persoanele implicate și atât. Vă mulțumesc pentru profesionalism și respectarea intimității noastre, am trăit momente frumoase, momente zbuciumate, dar, cel mai important, am trăit. Și pentru asta suntem recunoscători”, a declarat Iulia Albu pentru cancan.ro.

De-a lungul timpului, Iulia Albu și Mike au trecut prin mai multe momente dificile, dar de data aceasta separarea pare definitivă. Deși nu a oferit prea multe detalii, criticul de modă pare hotărâtă să își continue drumul singură, lăsând în urmă o relație ce a durat aproape un deceniu.

Fanii Iuliei Albu așteaptă cu nerăbdare să afle mai multe detalii despre această despărțire, însă criticul de modă pare hotărâtă să păstreze discreția asupra vieții sale personale.

Ce spune Mihai Albu despre fosta soție

Creatorul de pantofi a declarat că nu-l privește viața amoroasă a fostei sale soții, iar singurul lucru care îl preocupă este fiica lor, Mikaela.

„Cât timp fetița mea locuiește cu mama ei, nu mă interesează altceva. Nu am nicio părere, chiar nu cunosc și nu mă interesează aspectul acesta. Nu am vorbit cu fiica mea despre asta. Contează doar ce spune fiica mea, dacă este ok sau nu, în rest nu mă privește.

Am mai vorbit cu Mikaela, chiar destul de des, dar nu mi-a spus ceva de genul ăsta. Am mai vorbit, da, dar nu despre asta, deloc chiar”, a declarat Mihai Albu pentru fanatik.ro.

