De Dana Aramă,

Miley Cyrus a interpretat rolul Hannah Montana în perioada 2006-2001 și a devenit un adevărat idol pentru adolecneți din toată lumea.

Vedeta americană, în vârstă de 26 de ani, a acordat un interviu pentru revista Elle, în cadrul căruia a mărturisit că a decis să renunțe la rolul care a făcut-o celebră după ce a întreținut relații intime pentru prima oară.

„Am renunțat imediat ce am împlinit 18 ani pentru că simțeam că este ridicol. În momentul în care am întreținut relații sexuale pentru prima dată, am avut sentimentul că nu nu mai puteam să îmi pun peruca aia blondă din nou. Era ciudat. Era ca și cum… crescusem brusc”, a declarat vedeta.

FOTO: Hepta

Citeşte şi:

Miley Cyrus, goală pe Instagram. Cum s-a afișat vedeta în fața fanilor de pe internet