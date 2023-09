În urmă cu 14 ani, Minodora a avut ultimul turneu în SUA, atunci fiind alături de Florin Salam. Tot atunci a rămas și însărcinată cu fiul său, care în curând își aniversează cei 14 ani.

„Toată luna noiembrie o să fim în America. Avem emoții pentru că nu am mai fost de 14 ani în America. Am fost ultima dată cu Florin Salam în turneu în America, acum 14 ani. Am fost la Chicago și acolo am și rămas însărcinată cu Mărcuțu, iar acum îl duc pe Marco la Chicago unde a fost conceput.

În noiembrie vom pleca. Duminica este și ziua băiatului, eu va împlini 14 ani”, a mărturisit artista pentru Wowbiz.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Pentru America ne pregătim în primul rând sufletește. Abia aștept să-mi iau în brațe toți prietenii. Am foste mulți prieteni acolo, în fiecare stat. Eu, până acum 14 ani când am rămas însărcinată, mergeam în fiecare an în America. Am fost la concerte în SUA 20 de ani consecutiv”, a dezvăluit Minodora.

Recomandări Cealaltă față a firmelor lui Umbrărescu: șeful Asociației Pro Infrastructura enumeră câteva realizări importante ale grupului în infrastructura din România

„Este o oportunitate uriașă America pentru el. Marco nu cere niciodată cadouri, el nu cere ceva, dar este foarte mare fan al unor brand-uri pe care le poartă adolescenții acum, lucruri care nu sunt ieftine pe de altă parte. Întotdeauna pentru o costumație de la aceste branduri mă ușurează de foarte mulți bani, dar pentru că nu cere niciodată, merită și îi facem această plăcere.

Referitor la plecarea în America, este foarte încântat și are așa o față ca și cum nu îi vine să creadă că va merge acolo, este foarte entuziasmat și totodată foarte surprins. Cred că este și pregătit de shopping”, a încheiat artista pentru sursa citată.