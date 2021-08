Mioara Roman spune că merge destul de des în centrul de recuperare, iar, în rest, locuiește în casa Oanei Roman unde familia s-a reunit, Marius Elisei s-a întors la soție și la fiica lor după divorț.

Fosta soție a lui Petre Roman dezvăluie că are o relație bună cu ginerele, că el e cel care o răsfață.

„Sunt bine acum, sunt sănătoasă. Acum stau la fata mea Oana împreună cu Isa, nepoțica mea, și cu ginerele, dar mai merg și la centru de recuperare, nu mă las. Catinca nu are cum să mă ia pentru că ea și Calina stau în chirie acum.

Marius este foarte drăguț cu mine, mă răsfață cu de toate, îmi gătește prăjituri, Oana mai puțin, Oana are treburile ei acolo. Acum se înțeleg bine Oana și Marius s-au despărțit, și după cum știm cu toții, s-au împăcat. Ei în fața lui Dumnezeu, sunt căsătoriți, sunt împreună, asta contează’, a declarat Mioara Roman pentru playtech.ro.

În urmă cu câteva luni, Oana Roman a dezvăluit care sunt afecțiunile de care suferă mama ei. „Mama are multe afecţiuni, dacă o vezi, nu o recunoşti. La ea îmbătrânirea a fost bruscă. Am vrut să o internez, dar nu am putut din cauza pandemiei.

Are un Parkinson foarte agresiv, nu poate să-şi folosească o mână! E greu, nu eşti pregătit! Tata ştie, dar ce poate să facă? El m-a sunat foarte mult acum, m-a întrebat dacă vreau să mă ajute, să aibă o discuţie cu Marius. Eu nu merg decât la un spital privat, pentru că acolo mi-au salvat viaţa. Mama are boală degenerativă ce nu poate fi controlată”, a povestit Oana acum ceva vreme la Kanal D.

