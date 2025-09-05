Meciul amical România – Canada va fi transmis în direct de la Antena 1, pe 5 septembrie 2025, de la ora 21.00, iar Mira a anunțat pe pagina ei de Instagram că are onoarea de a cânta imnul țării chiar înainte ca partida de pe Arena Națională să înceapă.

Cântăreața Mira, mândră că va cânta imnul României pe Arena Națională

„Voi avea onoarea să cânt Imnul României pe Arena Națională, înaintea meciului amical dintre România și Canada. Îmi aduc aminte, când eram copil, cântam imnul la școală și îmi imaginam, cum ar fi să…? Asta e cea mai tare parte, când visele chiar devin realitate. Sunt recunoscătoare că pot împărți această emoție cu voi”, a scris Mira pe Instagram.

Postarea acesteia s-a viralizat rapid și a adunat în doar câteva ore peste 11.000 de like-uri și câteva sute de comentarii.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 19

„Bravo, fată! Succes”, i-a scris Jo (Ioana Anuța), în dreptul postării, aceasta fiind completată și de Adelina Pestrițu: „Felicitări, fată frumoasă și talentată! Tare mândră sunt de tine”. Iar alte vedete i-au lăsat în secțiunea de comentarii multe inimioare.

Recomandări David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”

Meciul amical România – Canada, transmis de Antena 1

România va avea parte de un test amical solid cu selecționata Canadei, chiar înaintea duelului din Cipru, din etapa a cincea a preliminariilor World Cup 2026. Elevii lui Mircea Lucescu nu au început grozav grupa de calificare și au doar 6 puncte după primele 4 meciuri, fiind abia pe locul 3.

„Tricolorii” se află la egalitate de puncte cu Austria (două meciuri în minus) și la trei în spatele celor din Bosnia și Herțegovina (națională cu un meci în minus) în calificări. Pentru echipa lui Mircea Lucescu urmează confruntarea cu Cipru, după ce în iunie românii s-au impus cu 2-0.

Seara de vineri va fi deschisă la Antena 1 la ora 20.30, cu emisiunea „Hai România în fiecare zi!”, în care Dan Pavel și fostul căpitan al României și al Barcelonei, Gică Popescu, îi vor avea ca invitați pe Mircea Lucescu, direct de la Arena Națională, dar și pe jurații „Chefi la cuțite”. Vor fi însă și alte surprize din galeria de celebrități care susțin naționala la București.

Meciul amical România – Canada va fi transmis în direct de la Antena 1, pe 5 septembrie 2025, de la ora 21.00. Partida va fi comentată de Andrei Rădulescu și Felix Drăghici.

Recomandări SUA taie fondurile de securitate ale țărilor europene aflate la graniță cu Rusia

Cine este cântăreața Mira

Născută pe 12 martie 1995, Mira, pe numele ei real Maria Mirabela Cismaru, este una dintre cele mai apreciate voci feminine ale noii generații din muzica românească. Originară din Rovinari (jurațul Gorj), artista a început să cânte încă din copilărie, inspirată de mama ei, interpretă de muzică populară.

Primul contact cu publicul larg a venit odată cu participarea la „Vocea României”, unde a reușit să se facă remarcată datorită timbrului său distinct și stilului melodic aparte. După această experiență, Mira a intrat rapid în industria muzicală, colaborând cu artiști precum Zhao sau Whats Up, lansând piese care au urcat în topurile radio și online.

Pentru o perioadă, începând cu anul 2017, a devenit solista trupei DJ Project, alături de care a semnat hituri precum „Inimă nebună” sau „Omnia”. Cariera solo a continuat în paralel, cu piese ce i-au consolidat statutul de artist cu un fanbase puternic, mereu prezent pe scena muzicală.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE