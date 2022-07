Artista, cu sufletul deschis și cu zâmbetul pe buze, a oferit informații de senzație din viața personală. „Superb a fost!”, a mărturisit Mirabela Dauer în cadrul podcastului.

„Unde a fost nunta, a fost și divorțul. Nu mai știu ce este acum, acolo, era Biserica Sfânta Vineri și, vis-a-vis, era Tribunalul Sectorului 4. Și, lângă biserică, era Restaurantul Unirea.

Acolo a fost cununia, acolo am și divorțat! Băieții au băut bere, eu am băut suc, am mâncat. Nicio problemă. Prieteni ne-am despărțit. Eu voiam să cânt, nu mai voiam să plec la servici. Am plecat în Iugoslavia, am plecat patru ani, și când am venit, am divorțat”, a declarat Mirabela Dauer potrivit Cancan.

