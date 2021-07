În emisiunea lui Morar, Mirabela Dauer a vorbit despre cum a ajuns să cânte o melodie pe versurile fostului politician și poet Corneliu Vadim Tudor: „Mulțumesc, iubită mamă”. O poveste de acum aproape jumătate de secol.

„Marian Nistor mi-a făcut șase piese, inclusiv «Mulțumesc, iubită mamă» și «Frunză albastră». Se întâmpla în 1972. A venit la mine la hotel, eram la Moscova, acolo unde eram foarte prețuită și eram tratată ca o divă. Gândește-te că stăteam la hotel Budapesta, aveam o cameră, cu pian cu coadă, de întorceai autobuzul în ea. Marian Nistor mi-a oferit piesele, iar «Mulțumesc, iubită mamă» a fost difuzată în premieră într-o perioadă în care mama lui Vadim Tudor era grav bolnavă. Și el, și mama lui mă iubeau enorm. Mama lui Vadim a mai trăit cinci ani după ce-am scos piesa, era mereu impresionată de melodie”, a dezvăluit artista, care se visa să fie a doua Tina Turner.

„Mică, slabă, urâtă, dar mă strecuram pe gaura cheii”

Cu un aer nonșalant, Mirabela Dauer a vorbit deschis despre ea și are ce povesti.

„Fiind mică, slabă și urâtă, mă strecuram pe gaura cheii, mă dădeai afară pe ușă, intram pe ușă. Eram tenace, lăsați-mă să cânt, e tot ceea ce voiam, nu-mi păsa de bani, să fiu vedetă. Am făcut gimnastică de performanță, de aceea am rămas mică de înălțime și cu umeri de bărbat. Tata și-ar fi dorit să fiu nevastă, cu copii, la casa mea. M-a iubit la maximum, culmea este că era deschis la minte, dar avea și mentalitatea acelor vremuri. Sora mea a dorit să fie balerină, tot la fel, n-au lăsat-o. Dar eu am vrut să fiu cântăreață și așa am fost. Părinții mei m-au iubit imens. Și eu sunt pupăcioasă. Nu spun «te iubesc», dar îți demonstrez că te iubesc”, s-a confesat celebra cântăreață.



Căsătoria ca joacă

A fost căsătorită în două rânduri, iar cu primul soț, Willy Dauer, a recunoscut că s-a măritat la 18 ani pentru a pleca de acasă, de lângă părinți, ca să-și trăiască tinerețea. Cinci ani a durat mariajul cu primul bărbat.

„Eram tineri și nebuni. Voiam să merg la chefuri, tatăl lui chiar i-a zis tatălui meu când s-au cunoscut părinții: «Decât să-ți dau băiatul, nu mai bine îți dau pisicul ăsta?!». Eram teribil de amuzanți amândoi. Iar noi, eu și Dauer, eram cei mai buni la chefuri, cei mai buni dansatori. Era vesel, eram doi copii tâmpiți. Când am divorțat, după ce am făcut actele la tribunal, am făcut petrecerea fix la același restaurant la care ne-am căsătorit, eu, el și tata. A fost singura persoană dintre cei apropiați care a venit la înmormântare la tatăl meu. Și m-a sprijinit foarte tare, eu eram devastată”, a mărturisit femeia, care este singură acum, la 74 de ani.

Omul ăsta m-a iubit foarte tare, dar pentru mine a fost o joacă. A fost prietenul meu cel mai bun și-i sunt recunoscătoare. N-am avut iubiți mult, din contră Mirabela Dauer, artistă

Dragostea vieții ei

Cel mai mult l-a iubit pe Tudor, o dragostea uriașă, dar care nu s-a împlinit, detaliu ce o îndurerează și acum.

„Dacă eram hotărâtă, eram cea mai fericită femeie de pe planetă. L-am cunoscut în 1996, ne-am despărțit în 2000. Am plecat din America să fac un album, n-am vrut să mai rămân acolo, iar el nu a dorit să vină în România. S-a spart tot. Eu am făcut-o… Mă diviniza. Și, din păcate, a murit, dar ne vom revedea undeva, cândva. E prima și ultima dată când vorbesc despre el. Cu el aș fi vrut să mă căsătoresc, a treia oară. Când am aflat că a murit, nu la mulți ani după, m-a amărât enorm. Nu știu ce mă ține în țara asta, dar dragostea de România a fost mai puternică decât marea mea dragoste”.

