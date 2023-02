Mirabela Dauer nu vorbește deloc cu băiatul ei: „Nu aș vrea să mă caute”. Dan Alexandru are acum 45 de ani

„Eu sunt un om fericit. În primul rând mă face viața fericită. Eu iubesc viața, iubesc oamenii, iubesc ceea ce fac, cât o vrea Dumnezeu. Sunt un om bucuros că mă trezesc dimineața, bucuros că aud păsărelele, eu mă bucur. De ce să fii trist? Nu irosești viața?“, a susținut în emisiune Mirabela Dauer, conform antena3.ro.

Singură încearcă să facă față tuturor provocărilor vieții și nu îi este ușor. „Mie îmi e greu tot timpul. Sunt un om singur, nu e ușor, dar nu mă plâng. Nu îmi place să mă plâng. Ce e prostia asta, să încarc lumea cu lucruri pe care le am eu? Nu! Lumea trebuie să mă știe că sunt bine, că sunt fericită și că sunt un om normal ca și ei”, a mai adăugat artista, care a trecut acum ani de zile prin momente care au marcat-o.

Mirabela Dauer a fost căsătorită din 1972 până în 1980 cu Dan Traian Popovici, un regizor de montaj din Televiziunea Română. Cei doi au împreună un copil, un băiat, Dan Alexandru Popovici, care a rămas însă în grija tatălui său, după divorț.

Înainte de divorț, artista a trecut prin clipe cumplite. Soțul a bătut-o cu fierul de călcat și chiar a amenințat-o cu moartea. Viața ei s-a schimbat însă radical atunci când soțul i-a luat copilul. Traian Popovici a susținut la divorț că și-a găsit soția înșelându-l, astfel că băiatul lor, în vârstă de doar 2 ani la acea vreme, a ajuns în grija tatălui.

În emisiunea de la Antena 3, ea a avut și un mesaj scurt pentru băiatul ei, cu care nu mai vorbește deloc. „Să fie sănătos”, a transmis Mirabela Dauer pentru unicul ei copil.

Mihaela Bîrzilă, prezentatoarea emisiunii „News Magazine”, nu a ocolit relația mamă-fiu și a încercat să afle mai multe de la artistă despre băiatul ei. „Nu ai vrea să te caute la un moment dat, să îți spună mulțumesc, iubită mamă, și iartă-mă că am greșit?”, a întrebat-o moderatoarea.

„Nu aș vrea să mă caute. (…) Vorbim despre absurd? Nu. E bine așa cum e. Eu, cel puțin, am un gând frumos îndreptat spre el și-l voi avea toată viața și când n-oi mai fi. Decât să fie o chestie falsă, forțată, obligatorie, nu. E bine așa cum e. Știi ce mulți copii am eu în jurul meu?”, a declarat Mirabela Dauer la Antena 3 CNN, conform fanatik.ro.

„Dragoste cu sila nu se poate! Iată că nici la 44 de ani nu vrea să mă cunoască”

În urmă cu mai bine de un an, Mirabela Dauer a fost invitată la podcastul lui Mihai Morar. Și acolo a vorbit despre fiul ei. „Oamenii se schimbă, el s-a schimbat, dar este atât de înrăit de oamenii din jurul lui, încât niciodată nu o să-l mai văd. El nu mă cunoaște cu adevărat, e tardiv! Nu are amintiri cu mine, i s-au șters toate.

Au fost niște oameni în jurul lui care m-au urât, inclusiv taică-su. Nimeni nu i-a spus nimic bun de mine și atunci el nici nu a fost interesat să afle despre mine.

El e matur acum, are 44 de ani. Dragoste cu sila nu se poate! Iată că nici la 44 de ani nu vrea să mă cunoască. Eu sunt un om cu picioarele pe pământ, nu mă ambalez la gândul că vine, că aș vrea să-i spun… nu! Că atunci îmi creez o realitate care nu e și nu va fi. Dacă o vrea Dumnezeu vreodată, lăsăm lucrurile să vină. Am făcut tot ce se poate din partea mea.

Nu se poate, el este montat de niște oameni. El nu are ce să ierte la mine, dar i s-au spus lucruri rele. Au fost minciuni, oribilități. Noi nu suntem certați, doar despărțiți. Am fost singură toată viața. Pentru mine, o persoană care nu are familie e singură toată viața. Eu nu am familie!”, a spus solista în cadrul podcastului lui Mihai Morar, „Fain și simplu”.

