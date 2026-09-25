Cum a apărut Mirabela Grădinaru alături de Melania Trump: „Interes major”

În ultimele zile, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru s-au aflat în SUA, la New York, acolo unde s-au întâlnit cu liderii mondiali, iar Prima Doamnă a României apare într-o poză de grup în care se regăsește și Melania Trump.

„Mirabela Grădinaru a participat la New York la prânzul organizat în cadrul inițiativei «Fostering the Future Together», la invitația Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump. Prezența Primei Doamne a României la acest eveniment internațional reprezintă o expresie a deschiderii țării noastre către dialog, cooperare și parteneriate internaționale în domenii care privesc direct viitorul copiilor și al societății.

În cadrul evenimentului, care a reunit Prime Doamne și Primi Domni, reprezentanți la nivel înalt și lideri ai unor importante companii din domeniul tehnologiei, au fost abordate teme de interes major privind protejarea copiilor și pregătirea noilor generații pentru o lume în care tehnologia și inteligența artificială vor avea un rol tot mai important.

Din perspectiva României, educația, alfabetizarea digitală și siguranța copiilor în mediul digital reprezintă priorități care necesită cooperare și responsabilitate la nivel internațional. În acest context, dialogul dintre state, instituții și sectorul privat este esențial pentru dezvoltarea unor soluții durabile și pentru valorificarea oportunităților oferite de progresul tehnologic”, este mesajul postat în dreptul fotografiei pe pagina de Facebook intitulată „România în lumină”.

După ce a apărut într-o fotografie alături de Melania Trump, Mirabela Grădinaru a participat la un alt eveniment, unde a fost invitată de către Olena Zelenska, soția lui Volodimir Zelenski.

„La invitația Primei Doamne a Ucrainei, Olena Zelenska, Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, a participat la New York la «World 2026 – Global Vocabulary of Resilience», eveniment organizat în marja Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Întâlnirea a dus la nivel global dialogul despre reziliență început la Kiev, la 24 august, unde fiecare țară participantă a ales un cuvânt inspirat din propria istorie și experiență.

Conceptul ales de Prima Doamnă a României a fost Dârzenie, simbolizând curajul și hotărârea de a merge mai departe fără să-ți pierzi demnitatea, valorile și grija față de ceilalți. Prima Doamnă a României a vorbit despre semnificația acestui concept și despre experiența participării la inițiativa de la Kiev. Ea a subliniat că, deși fiecare participant își spune povestea printr-un cuvânt propriu, experiențele pe care aceste cuvinte le descriu au un caracter universal: puterea de a proteja ceea ce contează, solidaritatea dintre oameni și comunități, încrederea și curajul de a continua.

Prima Doamnă a transmis susținerea pentru extinderea «Global Vocabulary of Resilience» prin contribuția altor state, cu propriile cuvinte și experiențe. Pentru că, dincolo de diferențele dintre națiuni, fiecare societate are o experiență din care ceilalți pot învăța”, a fost un alt mesaj care a apărut pe Facebook.