Normele de consum zilnic de apă variază în funcție de vârstă, conform unui studiu difuzat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA): de la 1,3 litri pentru copii până la 2,5 litri pentru adulți. Consumul include apa din alimente și băuturi.

De câtă apă avem nevoie zilnic?

Răspunsul depinde de vârstă, sex și nivelul de activitate. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) recomandă un consum zilnic de aproximativ 2 litri pentru femei și 2,5 litri pentru bărbați, incluzând apa din alimente și băuturi.

EFSA prezintă un ghid precis cu necesarul zilnic de apă și sfaturi pentru o hidratare corectă pe grupuri de vârstă.

Consumul de apă la copii

Copiii au nevoie de mai puțină apă decât adulții, însă cantitatea crește odată cu vârsta. Conform EFSA, necesarul zilnic este de 1,3 litri pentru copiii între 2-3 ani și 1,6 litri pentru cei între 4-8 ani.

Fructele, legumele și alte alimente contribuie la hidratarea lor.

Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 9 și 13 ani, aportul zilnic aproximativ de apă este:

aproximativ 2,1 litri pentru băieți;

aproximativ 1,9 litri pentru fete.

La această vârstă, este deosebit de important să se ia în considerare nivelul de activitate. Un copil care practică sporturi în mod regulat sau petrece mult timp afară pe vreme caldă ar putea avea nevoie de mai multe lichide

Adolescenți și hidratarea

Începând de la vârsta de 14 ani, adolescenții urmează aceleași recomandări ca adulții: 2 litri pentru fete și 2,5 litri pentru băieți.

Totuși, cei activi sau expuși la temperaturi ridicate pot avea nevoie de mai multă apă.

Adulți și seniori

Pentru adulți, EFSA menține ca recomandări 2 litri pentru femei și 2,5 litri pentru bărbați. După 60 de ani, monitorizarea consumului de apă devine crucială, deoarece senzația de sete poate diminua, crescând riscul de deshidratare.

Odată cu vârsta, devine deosebit de important să vă monitorizați regimul de consum de alcool.

Senzația de sete poate slăbi, astfel încât o persoană poate să nu observe întotdeauna că organismul are deja o lipsă de lichide.

De aceea nu ar trebui să aștepți întotdeauna până când simți că ți-e foarte sete. Un obicei util poate fi să bei în mod regulat cantități mici de apă pe parcursul zilei.

În același timp, persoanele cu boli de rinichi, boli de inimă sau alte afecțiuni pentru care un medic a recomandat limitarea aportului de lichide nu ar trebui să își crească singure aportul de lichide.

Semnele deshidratării

Setea este cel mai evident semn, dar nu singurul. Alte simptome includ uscăciunea gurii, culoarea închisă a urinei, oboseala, amețeala și durerile de cap.

Semnele unui aport insuficient de lichide:

gură uscată;

culoarea urinei închisă la culoare;

urinare mai puțin frecventă;

oboseală;

ameţeală;

durere de cap.

Persoanele în vârstă, copiii și cei activi trebuie să fie deosebit de atenți la aceste semnale.

Mitul celor 8 pahare de apă

Recomandarea de a consuma 8 pahare de apă pe zi nu este universal valabilă.

Consumul de apă trebuie adaptat în funcție de activitatea fizică, temperatură, alimentație și sănătate.

Două persoane de aceeași vârstă pot avea nevoie de cantități diferite de lichide. De exemplu, un angajat de birou care și cineva care face mișcare afară, pe căldură, vor pierde cantități diferite de apă.

Nevoia de apă poate fi mai mare dacă o persoană este:

implicată activ în sport;

transpiră intensă;

se află afară, într-o climă caldă;

are o temperatură ridicată;

pierde lichide prin vărsături sau diaree;

este o gravidă sau care alăptează.

Prin urmare, trebuie să te concentrezi nu doar pe cifre, ci și pe propria activitate, nutriție, vreme și bunăstare.

Poate fi prea multă apă?

Răspunsul experților este „da”! Consumul excesiv de apă într-o perioadă scurtă de timp poate perturba echilibrul electrolitic din sânge. Prin urmare, nu este nevoie să te forțezi să bei litri de apă dacă organismul tău nu are nevoie de ea.

Cel mai bine este să menținem un ritm constant de hidratare pe parcursul zilei.

Pe lângă vârstă, sexul, greutatea, activitatea fizică, dieta și condițiile de mediu influențează consumul necesar de apă.