Anunțul făcut de Antena 1 despre cele două seriale. „Destine cu parfum de lavandă” va avea ultimele două difuzări, din 15 octombrie, iar „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” revine din 29 octombrie cu ultima parte a sezonului final.

Pentru că în următoarele 11 zile, naționala de fotbal a României va disputa nu mai puțin de 4 meciuri în drumul spre EURO, confruntări care se văd în exclusivitate pe Antena 1 şi AntenaPLAY, ultimele două difuzări ale spin off-ului Destine cu parfum de lavandă se văd pe 15, respectiv 22 octombrie, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY. Din 29 octombrie, ultima parte a sezonului final al serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN se vede în fiecare joi, de la 20.30, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Ultimele două episoade din „Destine cu parfum de lavandă”

După un sezon marcat de confruntări decisive, răsturnări de situație şi adevăruri nerostite care au ieşit la lumină, spin of-ul serialului original Iubire cu parfum de lavandă, Destine cu parfum de lavandă ajunge la final. În ultimele două difuzări, din 15, respectiv 22 octombrie, toate poveştile construite în universul fragil din Podişor ajung în punctul în care personajele trebuie să îşi asume alegerile şi să îşi înfrunte propriile destine.

Creatoarea serialului original, Ruxandra Ion, alături de scenariştii proiectului, dezvăluie: „Destine cu parfum de lavandă a fost un proiect foarte special pentru noi. Încă de la început, ni l-am imaginat ca pe un serial «felie de viață», în care spectatorii să se regăsească și să recunoască frânturi din propriile experiențe. De-a lungul sezoanelor, am urmărit viața unei întregi comunități, am vorbit despre familie, prietenie și legăturile care se nasc între oameni. Acum, când serialul ajunge la final, este firesc ca fiecare dintre aceste istorii să-și găsească încheierea. Am păstrat însă suspansul până în ultimele episoade și sperăm ca deznodământul să-i surprindă plăcut pe cei care ne-au fost alături, căci abia în ultimul episod vom afla dacă Teo și Andrei, după toate încercările prin care au trecut, vor rămâne împreună. Vă mărturisim și un mic secret: finalul ne-a surprins chiar și pe noi. Unele personaje ne vor surprinde și vor face alegeri neașteptate, care vor schimba nu doar propriul destin, ci și viețile celor din jur. Nu vă spunem despre cine este vorba. Vă dăm însă întâlnire, pentru ultima oară, în lanul de lavandă și vă lăsăm să descoperiți singuri cum se încheie totul. La final, vrem să le mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături - sperăm că dragostea și speranța vor rămâne vii în câmpul mov, acolo unde totul este posibil”.

Din 29 octombrie, începe ultimul sezon „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”

Cu un puternic impact asupra publicului, serialul care a captivat telespectatorii difuzare cu difuzare prin povestea sa impresionantă şi personajele puternic conturate revine în grila Antena cu ultima parte a sezonului final. Scenariştii proiectului, Ruxandra Ion, Radu Grigore, Bianca Mina şi Raluca Mănescu vin cu detalii sezonul celor mai grele alegeri, anotimpul răzbunării şi al trădărilor, în care fiecare trebuie să îşi aleagă drumul între iubire şi ură. „Odată cu încheierea serialului <<Destine cu parfum de lavandă>>, îi invităm pe spectatori să rămână alături de noi pentru sezonul final <<Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN>>. Pentru noi, <<Ana>> a fost întotdeauna mai mult decât povestea unei fete care își caută mama. Prin acest serial ne-am propus să vorbim despre ce înseamnă, de fapt, o familie: ce ne apropie, ce ne face să ne simțim legați unii de ceilalți și ce ne ține împreună atunci când totul pare să ne despartă.

În centrul ultimului sezon rămâne drumul Anei. Spectatorii vor afla dacă va reuși să rămână lângă Tudor, marea ei iubire, dar și lângă Victoria, mama pe care a căutat-o atât de mult. La rândul ei, Victoria va trece prin cel mai greu test al vieții sale: o confruntare cu trecutul, care se întoarce împotriva ei atunci când se așteaptă cel mai puțin și amenință să-i răpească viitorul. În acest sezon, fiecare personaj va fi de fapt împins la limită, iar noi sperăm ca publicul să fie surprins atât de alegerile lor, cât și de felul în care acestea vor schimba drumul tuturor.