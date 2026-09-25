Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 26 septembrie - 2 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 26 septembrie - 2 octombrie 2026

Pe 26 septembrie, un gest plin de simpatie sau de solidaritate, făcut de un prieten de-al nativilor: un context favorabil desfășurării unor activități comune, relaxante sau de compensare profesională.

Între 26 septembrie, după ora 13:23, și 28 septembrie după-amiază, Luna va traversa casa a XII-a a sănătății, alăturându-se celor trei planete aflate în tranzit și creând astfel o încărcătură care are toate șansele să fie resimțită în plan organic, mai ales la nivel cerebral, pentru că Luna Plină în Berbec, din 26 septembrie, va accentua starea de disconfort fizic și psihic: enervări, anxietate, reacții nestăpânite, insomnie, irascibilitate, senzația de „prea plin” sau de atingere a unei limite de suportabilitate. În ziua de 28 septembrie, Marte va intra în zodia Leului și, până pe 26 noiembrie, va străbate casa a IV-a a relațiilor de familie, unde va accentua tendința nativilor de a se impune autoritar, chiar dacă asta va crea stări de nemulțumire, precum și refuzul rudelor sau al părinților de a accepta soluțiile sau observațiile nativilor.

Între 28 septembrie, după ora 17:40, și seara zilei de 30 septembrie se vor consolida anumite atitudini și opinii în relațiile cu partenerii de orice categorie, manifestate în discuțiile menite să stabilească un contract, o asociere, o colaborare sau o împăcare între soți.

Pe 30 septembrie, Mercur va intra în zodia Scorpionului, unde va avea o ședere mai lungă, din cauza unei retrogradări și, până pe 6 decembrie, va introduce nuanțe specifice zodiei în relațiile parteneriale: afirmații, declarații sau planuri, o atitudine subtilă, discreție, secretomanie, tehnica „învăluirii”, evitarea conflictelor deschise, „lovituri” indirecte.