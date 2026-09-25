Asociația Italienilor din România (RO.AS.IT) a cerut Curții de Apel București anularea decretului prin care președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan candidat la funcția de prim-ministru. Procesul a fost deschis la numai o zi după publicarea decretului, iar primul termen a fost stabilit pentru 28 septembrie 2026, potrivit News.ro.

Decretul de desemnare a lui Siegfried Mureșan, contestat la Curtea de Apel București

Dosarul a fost înregistrat pe 22 septembrie 2026 la Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București. Acțiunea vizează Decretul nr. 770/2026, iar Administrația Prezidențială și Regia Autonomă Monitorul Oficial au calitatea de pârâți.

Reclamant este Asociația Italienilor din România – RO.AS.IT, organizație condusă de deputata neafiliată Ioana Grosaru. Asociația solicită anularea Decretului nr. 770/2026, prin care președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan candidat la funcția de prim-ministru. Prin decret, Mureșan a fost desemnat să ceară votul de încredere al Parlamentului pentru programul și lista viitorului Guvern. Primul termen al procesului a fost stabilit pentru luni, 28 septembrie 2026.

Cristi Dănileț spune că un astfel de decret nu poate fi contestat atunci când este un „act de putere”

Fostul judecător Cristi Dănileț a comentat acțiunea în instanță și susține că un decret prezidențial de acest tip nu poate fi contestat în justiția ordinară.

„Sper că nu tot un avocat e și aici cu ideea asta năstrușnică, dar moartă din start. Reamintesc că studenții la Drept învață încă din anul 1 că decretele prezidenţiale nu pot fi contestate când sunt acte de putere”, a scris Cristi Dănileț pe Facebook.

Fostul magistrat susține că atunci când o autoritate prevăzută de Constituție emite un act de putere constituțională, instanțele ordinare nu ar avea competența de a interveni.

Asociația Italienilor a mai atacat în instanță decrete semnate de Nicușor Dan

Nu este prima acțiune de acest tip inițiată în 2026 de Asociația Italienilor din România. Pe 14 aprilie, organizația a contestat, tot la Secția a IX-a de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București, decretele privind numirea șefilor marilor parchete, DNA, Parchetul General și DIICOT, semnate de președintele Nicușor Dan.

În acel dosar, instanța a amânat pronunțarea pentru 28 septembrie, aceeași dată la care este programat și primul termen al procesului privind decretul de desemnare a lui Siegfried Mureșan.

Cine este Asociația Italienilor din România

RO.AS.IT este o organizație etnică de drept privat și de utilitate publică ce reprezintă minoritatea italiană din România. Asociația a fost fondată în 1993, la Suceava, și beneficiază de finanțare publică din partea Guvernului României, prin Departamentul pentru Relații Interetnice. Minoritatea italiană are un reprezentant în Camera Deputaților. Președinta organizației este Ioana Grosaru, iar funcția de secretar general este ocupată de fiul acesteia, Andi Gabriel Grosaru, care a fost deputat în Parlamentul României în perioada 2016-2024.