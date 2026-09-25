Sondaj Avangarde: Pe cine consideră românii vinovați pentru criza politică actuală. 31% dintre ei se tem și de o criză economică

Un nou sondaj de opinie realizat de Avangarde în perioada 12-22 septembrie 2026 arată un nivel ridicat de nemulțumire în rândul populației privind direcția în care se îndreaptă țara și activitatea clasei politice. Cei mai mulți dintre români se tem de o criză economică și sunt de părere că toate partidele sunt vinovate pentru actuala criză economică.

Peste 80% dintre români sunt de părere că țara se îndreaptă într-o direcție greșită

Conform datelor Avangarde, 88% dintre respondenți apreciază că România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 8% consideră că direcția este una bună, restul de 4% reprezentând nehotărâți sau non-răspunsuri. Graficele privind evoluția acestei percepții indică o creștere continuă a ponderii celor nemulțumiți față de perioadele anterioare.

Ce cred respondenții despre direcția în care se îndreaptă România

Comparativ cu datele furnizate de sondajul realizat de Avangarde, datele sondajului CURS, publicate la începutul acestei săptămâni, arată că 79% dintre respondenți considerau că România se îndreaptă într-o direcție greșită.

Aproape jumătate dintre români cred că toți politicienii sunt responsabili de situația politică din prezent

În ceea ce privește responsabilitatea pentru situația politică actuală, aproape jumătate dintre cei chestionați (49%) sunt de părere că „toți politicienii” poartă vina.

În privința unor entități sau figuri specifice, 21% indică drept principal vinovat Ilie Bolojan / PNL, 11% arată spre PSD, 8% spre Nicușor Dan, în timp ce AUR și USR sunt menționate de câte 3% dintre respondenți.

Cine este principalul vinovat pentru criza politică din România

Totodată, întrebați direct despre Ilie Bolojan, 76% dintre participanți îl consideră un lider mai degrabă rău pentru România, 18% îl evaluează ca fiind mai degrabă bun, iar 62% apreciază că acesta nu a realizat nicio reformă.

Ce cred respondenții despre Ilie Bolojan ca lider pentru România

Peste 30% dintre respondenți se tem și de o criză economică în România

Cea mai mare temere a românilor pentru perioada următoare este reprezentată de o eventuală criză economică, opțiune indicată de 31% dintre participanții la studiu. Aceasta este urmată de grija pentru viitorul copiilor (20%), escaladarea războiului din Ucraina (18%), problemele de sănătate (11%) și ura din societate (11%).

Care este cea mai mare temere a românilor pentru perioada următoare

Cum arată intenția de vot a românilor dacă ar avea loc alegeri parlamentare în prezent

La capitolul opțiunilor de vot, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, distribuția procentelor din totalul celor care au exprimat o opțiune este următoarea:

AUR: 36%

PSD: 23%

PNL: 16%

USR: 8%

UDMR: 5%

S.O.S. România: 3%

SENS: 2%

POT: 2%

REPER: 1%

PMP: 1%

Din totalul populației adulte analizate, 20% declară că nu știu sau sunt nehotărâți, iar 15% afirmă că nu ar merge la vot.

Intenția de vot dacă ar fi acum alegeri parlamentare

Rezultatele cercetării Avangarde pot fi analizate în paralel cu alte două sondaje de opinie realizate recent de casele de sondare CURS și INSCOP.

În privința direcției în care se îndreaptă țara, sondajul CURS din septembrie 2026 indica, de asemenea, o majoritate covârșitoare a celor nemulțumiți (79%), o tendință similară cu cea raportată de Avangarde (88%).

Referitor la soluționarea crizei politice, datele CURS arătau o împărțire egală a populației în privința alegerilor anticipate, 47% fiind în favoarea acestora și 47% împotrivă.