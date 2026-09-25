Cutremur în România azi, 25 septembrie 2026. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a produs

Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 pe scara Richter s-a produs în noaptea de joi spre vineri, 24/25 septembrie 2026, în România, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Unde s-a produs seismul de 3,3 grade

Evenimentul nu a provocat pagube semnificative, însă autoritățile au transmis recomandări pentru populație privind comportamentul adecvat în caz de cutremur.

Cutremurul a fost înregistrat la ora locală 1:33:02, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, la o adâncime de 142,8 km. Potrivit datelor furnizate, epicentrul s-a aflat în apropierea următoarelor orașe: 55 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 58 km est de Brașov, 59 km sud de Buzău, 66 km sud de Focșani, 72 km nord de Ploiești și 99 km nord-est de Târgoviște.

Seismul din Vrancea s-a produs la doar o săptămână după ce, în aceeași zonă, INFP a înregistrat un alt cutremur cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter.

Ce trebuie să faci în caz de cutremur. Recomandările ISU

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) a transmis o serie de recomandări pentru populație, valabile după producerea unui cutremur. Autoritățile subliniază importanța păstrării calmului și a respectării măsurilor de siguranță.

Printre recomandările ISU se numără:

Nu părăsiți imediat spațiul în care v-a surprins seismul; acordați mai întâi primul ajutor celor afectați, dacă este cazul.

Calmați persoanele speriate, în special copiii.

Ajutați răniții sau persoanele prinse sub obiecte ușoare să se elibereze, fără a mișca răniții grav dacă nu există un pericol suplimentar.

Asigurați siguranța copiilor, bolnavilor și vârstnicilor, pregătindu-i pentru o eventuală evacuare.

Folosiți telefonul doar pentru apeluri de urgență, pentru a nu bloca liniile de comunicare.

În cazul izbucnirii unui incendiu, încercați să-l stingeți cu mijloace proprii.

Verificați instalațiile electrice, de gaze, apă și canalizare; dacă observați avarii, întrerupeți alimentarea și anunțați autoritățile competente.

Nu folosiți foc deschis după cutremur.

Părăsiți clădirea cu calm, după ce verificați dacă scara și drumul spre ieșire sunt sigure.

Fiți pregătiți pentru eventuale replici seismice.

Dacă ușile sunt blocate, încercați deblocarea lor fără panică; dacă nu reușiți, spargeți un geam și evacuați-vă prin deschiderea creată, cu grijă la cioburi.

Urmați doar informațiile și recomandările oficiale.

Dacă vă aflați în exterior, îndepărtați-vă de clădiri și obiecte care ar putea cădea, deplasându-vă calm spre un loc deschis și sigur.