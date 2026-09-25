Cutremur în România azi, 25 septembrie 2026. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a produs

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Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 pe scara Richter s-a produs în noaptea de joi spre vineri, 24/25 septembrie 2026, în România, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.
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Evenimentul nu a provocat pagube semnificative, însă autoritățile au transmis recomandări pentru populație privind comportamentul adecvat în caz de cutremur.
Cutremurul a fost înregistrat la ora locală 1:33:02, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, la o adâncime de 142,8 km. Potrivit datelor furnizate, epicentrul s-a aflat în apropierea următoarelor orașe: 55 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 58 km est de Brașov, 59 km sud de Buzău, 66 km sud de Focșani, 72 km nord de Ploiești și 99 km nord-est de Târgoviște.
Seismul din Vrancea s-a produs la doar o săptămână după ce, în aceeași zonă, INFP a înregistrat un alt cutremur cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) a transmis o serie de recomandări pentru populație, valabile după producerea unui cutremur. Autoritățile subliniază importanța păstrării calmului și a respectării măsurilor de siguranță.
Printre recomandările ISU se numără:
Zona seismică Vrancea este cunoscută pentru activitatea seismică frecventă, fiind una dintre cele mai active regiuni din România în ceea ce privește cutremurele. Evenimentul din 25 septembrie 2026 nu a fost urmat de raportări privind victime sau pagube materiale semnificative.