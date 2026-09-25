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Daciana Sârbu, imagine rară alături de Maria, fiica adoptată de ea și deVictor Ponta. Fata a împlinit 12 ani.

Andreea Romaniuc Archip
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Daciana Sârbu
Daciana Sârbu Sursa foto: Instagram - Daciana Sârbu
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Daciana Sârbu a sărbătorit-o pe Maria, fiica adoptată de ea și de Victor Ponta. Fata a împlinit 12 ani. Vezi imagini de la petrecere și ce surpriză i-a făcut sora ei, Irina.

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Maria, fetița pe care Daciana Sârbu și Victor Ponta au adoptat-o în urmă cu mai mulți ani, a împlinit vârsta de 12 ani, iar momentul a fost marcat printr-o petrecere.

Maria, fata adoptată de Daciana Sârbu și de Victor Ponta, a împlinit 12 ani

Fosta politiciană a împărtășit pe rețelele de socializare la stories câteva cadre de la petrecerea organizată pentru sărbătorită. Într-una dintre imagini, Daciana Sârbu apare alături de Maria în fața unui aranjament festiv din baloane colorate în nuanțe pastelate. Fetița poartă o rochie elegantă și este fericită, având alături un tort și baloane cu numărul 12, vârsta ei.

Daciana Sârbu alături de Maria la petrecerea de ziua eiVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Cel mai emoționant moment al zilei a fost revederea dintre Maria și sora ei mai mare, Irina. Aflată la studii în străinătate, Irina a făcut un efort deosebit și a revenit în țară special pentru a fi prezentă la aniversarea de 12 ani a micuței. Daciana Sârbu a imortalizat îmbrățișarea și bucuria dintre cele două fete, publicând fotografia alături de un mesaj emoționant: „Cea mai frumoasă surpriză de ziua ei. Vă iubesc, fetele mele!”.

La rândul său, fostul premier Victor Ponta a distribuit o fotografie de colecție în care apar sărbătorita Maria și mama acestuia. Fostul politician a făcut și un comentariu: „Balanțele mele”.

Ce a spus Victor Ponta despre divorț

După 19 ani de mariaj, Victor Ponta și Daciana Sârbu au dezvăluit în 2025 că au decis să divorțeze, iar fostul premier al României a vorbit la Antena Stars despre despărțire.

„Da! Cum să nu îți reproșezi așa ceva? (n.r. - divorțul) Pe de altă parte, viața e complicată. Este important să iei, la un moment dat, decizii ca să nu faci lucrurile mai rele, ci să le faci mai bune! Ceea ce merită orice femeie, mai multă atenție, mai multă grijă, mai multă afecțiune. (n.r. - ce i s-a cerut și nu a putut oferi în fostul mariaj) E normal, până la urmă! Noi, bărbații, suntem mai reci, mai pragmatici. Îmi doresc ca toate femeile din lume să fie fericite, mai ales pentru că am fiice. Nu le facem întotdeauna fericite pe femei”, a spus Victor Ponta în cadrul emisiunii „Viața fără filtru”.

În luna septembrie a anului trecut, în cadrul aceleiași emisiuni, politicianul vorbea și despre copiii lui.

„Andrei a terminat facultatea în acest an. Fetele au rămas cu noi! Sunt fetele noastre, ne ocupăm de ele, le iubim. Din păcate, nu mi-am văzut niciun copil în fiecare zi, fie că lucram ca procuror, fie că după am intrat în politică. Călătoresc destul de mult, dar îi întreb mereu ce fac. Ei mă găsesc tot timpul, ne vedem de câte ori putem și facem lucruri împreună.

Irina este acum cu școala, termină liceul și trebuie să meargă la facultate. Este agitată, dar noi suntem mai agitați decât ea! Maria descoperă lumea la 11 ani. Are foarte multe curiozități, mai puțin legate de mine și de Daciana. Sunt mai mult legate de viața ei! Nu e ușor cu fetele. Când o să fie cazul, o să mă judece! (n.r. - pentru divorț) Copiii pot să mă judece, dar deocamdată vreau să fie fericiți”, spunea Victor Ponta.

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Tags: Aniversare cupluri Daciana Sarbu
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