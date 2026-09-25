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Cum îți faci cartea electronică de identitate în 2026: pași, costuri și acte necesare

Ana Maria Teodorescu
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Noua carte de identitate, prezentată de MAI. FOTO: Vlad Chirea
Noua carte de identitate, prezentată de MAI. FOTO: Vlad Chirea.
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Cartea electronică de identitate a înlocuit treptat vechiul model de buletin și poate fi solicitată în prezent în toată țara. Noul document are dimensiunea unui card bancar, conține un cip și poate fi folosit atât pentru identificare, cât și pentru călătorii și accesarea unor servicii digitale. Află cum poți obține cartea electronică de identitate în 2026, ce acte sunt necesare și care sunt costurile.

Cuprins:

Ce este cartea electronică de identitate

Cartea electronică de identitate, prescurtat CEI, este noul act de identitate cu cip emis cetățenilor români. Pe lângă datele tipărite pe card, cipul conține informații precum adresa de domiciliu, imaginea facială și amprentele digitale.

CEI poate fi folosită ca document de călătorie în statele Uniunii Europene și ale Spațiului Schengen, precum și în alte țări care recunosc cartea de identitate românească. Documentul permite autentificarea în sistemele informatice care acceptă CEI.

Adresa de domiciliu nu mai este tipărită pe card, ci este stocată în cip. Dovada domiciliului poate fi obținută prin citirea CEI cu aplicația mobilă RO CEI Reader, cu ajutorul unui cititor de carduri sau prin descărcarea gratuită, din HUB-ul MAI, a unui certificat electronic de atestare a domiciliului ori reședinței, informează site-ul carteadeidentitate.gov.ro.

Cine poate solicita cartea electronică de identitate în 2026

Cartea electronică de identitate poate fi solicitată de orice cetățean român și poate fi obținută inclusiv pentru copiii care nu au împlinit 14 ani. Pentru aceștia, documentul este opțional.

La împlinirea vârstei de 14 ani, intervine însă, ca și până acum, obligația de a solicita un act de identitate.

Se poate cere o nouă carte de identitate electronică chiar dacă actuala carte de identitate este încă valabilă. Nu trebuie să aștepți expirarea vechiului document și nu trebuie să justifici preschimbarea. Cererea poate fi depusă oricând, iar cartea de identitate veche, dacă este încă valabilă, rămâne la titular până la înmânarea noului document.

Dacă preferi un act fără cip, poți solicita cartea de identitate simplă, denumită CIS. Aceasta are tot dimensiunea unui card bancar, dar nu permite autentificarea electronică, nu conține certificate pentru semnarea documentelor și nu poate fi folosită ca document de călătorie în afara României. CIS se eliberează doar persoanelor care au împlinit 14 ani.

Cât costă cartea electronică de identitate în 2026

Prima carte electronică de identitate este gratuită pentru cetățenii români care au împlinit 14 ani. De aceeași facilitate beneficiază minorii care depun cererea cu cel mult 30 de zile înainte de a împlini 14 ani.

Taxa de 70 de lei se achită în următoarele situații:

  • CEI este solicitată pentru un copil care nu a ajuns încă la vârsta de 13 ani și 11 luni;
  • persoana a primit deja o CEI și solicită una nouă după pierderea, furtul sau deteriorarea documentului;
  • este necesară o nouă CEI pentru că s-au schimbat numele, prenumele, fizionomia sau alte date personale protejate;
  • se solicită un alt document în împrejurări în care nu mai este aplicabilă gratuitatea primei CEI.

Cartea de identitate simplă costă 40 de lei și nu beneficiază de gratuitatea aplicată în cazul CEI la prima solicitare.

Taxele pot fi achitate la unitățile CEC Bank sau la terminalele SelfPay. La depunerea cererii trebuie prezentată chitanța în original. Programarea pe platforma MAI este gratuită.

Unde se depune cererea pentru eliberarea cărții de identitate electronică

Începând cu 1 august 2025, cererea pentru CEI poate fi depusă la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor din țară, indiferent de domiciliul sau reședința solicitantului. Astfel, nu mai ești obligat să mergi la serviciul din localitatea în care ai domiciliul.

Dacă nu găsești locuri disponibile în apropiere, poți verifica programările din alt oraș sau din alt județ. Această posibilitate este valabilă pentru CEI, nu și pentru cartea de identitate simplă. CIS se solicită la serviciul arondat adresei de domiciliu.

Cum faci programarea online pentru obținerea CEI

Programarea se realizează pe platforma oficială HUB MAI, la secțiunea dedicată cărții electronice de identitate. Nu se fac programări prin telefon sau e-mail.

După accesarea platformei, alegi județul și serviciul de evidență a persoanelor la care vrei să mergi. Selectezi data, ora disponibilă și motivul pentru care soliciți documentul, apoi completezi numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de e-mail și numărul de telefon.

Adresa de e-mail trebuie introdusă cu atenție, deoarece prin intermediul acesteia se confirmă programarea și se transmit informații despre emiterea documentului. Dacă programarea nu este confirmată în termenul indicat în mesaj, aceasta poate fi anulată automat. Dacă nu primești e-mailul, verifică și folderul Spam.

Ce acte sunt necesare pentru eliberarea cărții de identitate electronice

Pentru expirarea cărții de identitate, preschimbarea unui document valabil, schimbarea datelor de stare civilă sau alte situații obișnuite, lista publicată în HUB-ul MAI cuprinde, după caz:

  • actul de identitate actual, în original;
  • certificatul de naștere, în original;
  • certificatul de căsătorie, în original, pentru persoanele căsătorite și pentru soțul supraviețuitor;
  • certificatul de divorț sau hotărârea judecătorească de divorț definitivă ori irevocabilă, după caz, în original;
  • documentul care dovedește adresa de domiciliu;
  • chitanța în original, atunci când trebuie achitată taxa de 70 de lei.

Actele necesare pentru eliberarea CEI la împlinirea vârstei de 14 ani

Minorul care solicită primul act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani trebuie să se prezinte personal, însoțit de unul dintre părinți sau de reprezentantul legal.

Sunt necesare:

  • certificatul de naștere al minorului, în original;
  • actul de identitate al părintelui sau al reprezentantului legal, în original;
  • certificatul de căsătorie al părinților ori actele referitoare la divorț și exercitarea autorității părintești, după caz;
  • documentele privind domiciliul, atunci când adresa nu poate fi verificată pe baza actului părintelui și a evidențelor disponibile;

Cum obții CEI pentru un copil sub 14 ani

CEI poate fi emisă începând de la naștere, dar până la 14 ani solicitarea este opțională și costă 70 de lei. Documentul poate fi util pentru călătorii și pentru identificarea copilului în diferite proceduri administrative.

În mod obișnuit, cererea este semnată de ambii părinți. Copilul trebuie să fie prezent la ghișeu pentru realizarea fotografiei. Pentru copiii care nu au împlinit 12 ani nu se preiau amprente digitale. Începând de la 12 ani, CEI se emite cu imaginile amprentelor, dacă preluarea acestora este posibilă.

Părinții trebuie să prezinte:

  • certificatul de naștere al copilului, în original;
  • actele lor de identitate, în original;
  • certificatul lor de căsătorie sau documentele privind divorțul, autoritatea părintească și domiciliul copilului, după caz;
  • chitanța pentru taxa de 70 de lei.

Dacă la ghișeu vine doar unul dintre părinți, este necesară declarația autentificată prin care celălalt părinte își dă acordul pentru eliberarea CEI. Declarația poate fi autentificată la un notar din România, la o misiune diplomatică românească sau la autoritatea străină competentă. Dacă acordul nu poate fi obținut, emiterea documentului se face pe baza unei hotărâri judecătorești definitive.

În cât timp se eliberează cartea de identitate electronică

CEI poate fi emisă în minimum cinci zile de la depunerea cererii. Acesta nu este însă un termen garantat pentru fiecare solicitare. Durata efectivă depinde de numărul cererilor, de verificările necesare și de activitatea serviciului ales.

La depunerea cererii ți se va solicita o adresă de e-mail. După confecționarea CEI vei primi un mesaj și te vei putea prezenta la ghișeu începând cu prima zi lucrătoare următoare notificării. Stadiul emiterii poate fi verificat și prin serviciul de pe HUB-ul MAI.

De unde ridici documentul și ce PIN-uri alegi

De regulă, CEI se ridică de la serviciul la care ai depus cererea. La momentul depunerii poți opta ca documentul să fie trimis pentru eliberare la un alt serviciu public comunitar de evidență a persoanelor.

La ridicare verifici informațiile tipărite și activezi documentul cu ajutorul funcționarului. Vei stabili două coduri:

  • un PIN din patru cifre, folosit pentru autentificarea în platformele și serviciile care acceptă CEI;
  • un PIN din șase cifre, folosit atunci când semnezi electronic un document.

Alege coduri pe care le poți reține, dar care nu sunt ușor de ghicit, cum ar fi data nașterii sau cifrele 1234.

Cât timp este valabilă cartea electronică de identitate

Valabilitatea CEI depinde de vârsta titularului:

  • pentru copiii de la 0 la 2 ani, documentul este valabil doi ani;
  • pentru copiii de la 2 la 14 ani, valabilitatea este de patru ani;
  • între 14 și 18 ani, CEI este valabilă cinci ani;
  • pentru persoanele de la 18 la 70 de ani, valabilitatea este de zece ani;
  • după împlinirea vârstei de 70 de ani, documentul are valabilitate nelimitată.

Certificatul digital pentru semnătură electronică înscris pe o CEI valabilă zece ani are în prezent o valabilitate de cinci ani. DGEP precizează că acesta va putea fi prelungit printr-o procedură separată, fără înlocuirea cărții de identitate.

Ce se întâmplă cu cartea de identitate actuală

Cartea de identitate model mai vechi rămâne valabilă până la data înscrisă pe ea. Nu trebuie schimbată imediat doar pentru că noua CEI este disponibilă. Poți însă solicita preschimbarea în orice moment.

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Tags: Sfaturi utile evergreen
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