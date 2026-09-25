Neha Thakur, o tânără de 25 de ani din satul Khudla, India, a devenit prima femeie șofer de camion din Himachal Pradesh. Potrivit publicației Times of India, Neha a renunțat la pregătirea pentru cariera de stewardesă, începută după absolvirea facultății, pentru a se dedica unei pasiuni din copilărie: camioanele.

Pasiunea pentru camioane nu a apărut întâmplător

Tatăl său lucrează de peste două decenii în domeniul transporturilor și a fost cel care a inspirat-o pe Neha. În numeroase vloguri postate pe rețelele sociale, tânăra povestește cum obișnuia să-l însoțească în călătoriile sale și cum acesta o ducea la școală cu camionul.

Totuși, viața avea alte planuri pentru ea. După ce a absolvit facultatea, Neha s-a mutat la Chandigarh pentru a urma cursuri de pregătire pentru a deveni stewardesă.

Însă pandemia de COVID-19, care a afectat industria aviației, a determinat-o să se întoarcă în satul natal și să își regândească drumul profesional.

Decizia de a deveni șoferiță de camion

În 2023, la doar 21 de ani, Neha a obținut licența pentru vehicule grele, după ce a urmat cursuri de șofat pentru vehicule comerciale.

Procesul de învățare nu a fost ușor, implicând stăpânirea comenzilor complexe ale unui camion de 12 tone, dar Neha a avut parte de sprijinul necondiționat al tatălui său.

Acesta a încurajat-o să continue, în ciuda criticilor și scepticismului cu care s-a confruntat din partea comunității locale.

„Am avut încredere în mine și am continuat să merg mai departe”

„Vreau doar să spun că, dacă o fată vrea să intre într-un domeniu care în mod tradițional nu este considerat potrivit pentru femei, nu ar trebui să se abțină doar din cauza a ceea ce ar putea spune oamenii. Și eu m-am confruntat cu provocări în călătoria mea, dar am avut încredere în mine și am continuat să merg mai departe.

Dacă sunteți interesați de un anumit domeniu, urmați-vă pasiunea cu încredere și continuați să munciți pentru a vă îndeplini visurile”, a spus aceasta pentru The Times of India.

După ce a câștigat experiență pe drumurile locale, Neha și-a extins rutele, ajungând să transporte materiale de construcție și produse agricole pe distanțe lungi.

Conducerea pe drumurile montane din Himachal Pradesh, cunoscute pentru dificultatea lor, a presupus o concentrare maximă, răbdare și o rezistență fizică și psihică extraordinară.